Mondiali 2026, rissa Ibrahimovic-Ancelotti: "Un calcio e la cassetta in fronte"

Le prime critiche al Brasile di Carlo Ancelotti sono arrivate subito dopo il pareggio contro il Marocco nella gara d'esordio ai Mondiali. Una prestazione sottotono della Seleção che ha alimentato dubbi e discussioni, spingendo gli opinionisti di Fox Sports a interrogarsi su come possa aver reagito il tecnico italiano nello spogliatoio dopo il fischio finale. A rispondere è stato uno che Ancelotti lo conosce bene: Zlatan Ibrahimovic. L'ex attaccante svedese, oggi dirigente del Milan e commentatore televisivo durante il Mondiale, ha raccontato un episodio risalente all'unica stagione trascorsa insieme al tecnico emiliano, nel 2012-2013, al Paris Saint-Germain.

Nel corso della trasmissione, Ibra ha spiegato che dietro l'immagine del tecnico sempre sorridente e pacato esiste anche un lato meno conosciuto: "Mi ricordo una partita in cui non era per niente contento della squadra — ha raccontato — Ero seduto nello spogliatoio e lui diede un calcio a una cassetta che mi colpì in fronte. Rimasi sorpreso, perché nessuno mi aveva mai fatto una cosa del genere. Ma Carlo l'ha fatto”.