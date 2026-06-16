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Mondiali 2026, rissa Ibrahimovic-Ancelotti: "Un calcio e la cassetta in fronte"

di Lorenzo Pastugliamartedì 16 giugno 2026
Mondiali 2026, rissa Ibrahimovic-Ancelotti: "Un calcio e la cassetta in fronte"

2' di lettura

Le prime critiche al Brasile di Carlo Ancelotti sono arrivate subito dopo il pareggio contro il Marocco nella gara d'esordio ai Mondiali. Una prestazione sottotono della Seleção che ha alimentato dubbi e discussioni, spingendo gli opinionisti di Fox Sports a interrogarsi su come possa aver reagito il tecnico italiano nello spogliatoio dopo il fischio finale. A rispondere è stato uno che Ancelotti lo conosce bene: Zlatan Ibrahimovic. L'ex attaccante svedese, oggi dirigente del Milan e commentatore televisivo durante il Mondiale, ha raccontato un episodio risalente all'unica stagione trascorsa insieme al tecnico emiliano, nel 2012-2013, al Paris Saint-Germain.

Nel corso della trasmissione, Ibra ha spiegato che dietro l'immagine del tecnico sempre sorridente e pacato esiste anche un lato meno conosciuto: "Mi ricordo una partita in cui non era per niente contento della squadra — ha raccontato — Ero seduto nello spogliatoio e lui diede un calcio a una cassetta che mi colpì in fronte. Rimasi sorpreso, perché nessuno mi aveva mai fatto una cosa del genere. Ma Carlo l'ha fatto”.

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L'aneddoto ha scatenato le risate e lo stupore degli altri ospiti in studio, compreso Thierry Henry, che ha provato a scherzare sull'accaduto. Lo svedese, però, ha proseguito il racconto sottolineando come proprio quella capacità di alternare calma e fermezza sia una delle qualità che più apprezza dell'allenatore italiano: "Anche lui ha il suo lato oscuro, ed è una cosa che mi piace, perché è quella la scintilla. Riesce a controllarlo, lo gestisce e poi lo lascia andare”.

Nonostante l'episodio, il rapporto tra i due è sempre rimasto ottimo. Lo stesso Zlatan ha concluso con una battuta: "Credo che volesse fare di me un esempio, forse per insegnarmi a colpire di testa e segnare — ha concluso il dirigente rossonero — Magari durante quella partita avevo sbagliato un colpo di testa, non lo so, qualcosa del genere”. Riassumendola con una battuta, l’ex giocatore di Milan e Psg ha evidenziato il carattere di Ancelotti: una persona buona ma pronta ad arrabbiarsi quando c’è da esserlo.

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