Mircea Lucescu, morto il mito del calcio mondiale. L'ultima tragica panchina che gli è costata la vita

Lutto nel mondo del calcio mondiale: è morto Mircea Lucescu, storico allenatore romeno deceduto all'età di 80 anni. "L'Ospedale Universitario di Emergenza di Bucarest ha annunciato che oggi, martedì 7 aprile 2026, intorno alle 20:30, il signor Mircea Lucescu è stato dichiarato deceduto. Il signor Mircea Lucescu è stato uno degli allenatori e giocatori di calcio rumeni di maggior successo, il primo a qualificare la nazionale rumena per un campionato europeo, nel 1984. Intere generazioni di rumeni sono cresciute con la sua immagine nel cuore, come simbolo nazionale. Che Dio abbia in gloria la sua anima!", si legge nel comunicato stampa della SUUB.

Lucescu è stato il terzo allenatore più vincente nella storia del calcio, con 35 trofei in bacheca, secondo solo a Pep Guardiola, allenatore del Manchester City (40 trofei). Il primo posto è occupato da Sir Alex Ferguson, che è riuscito a vincere 49 trofei, la maggior parte dei quali al Manchester United (38).

Nel corso della sua carriera da allenatore, Lucescu ha guidato la nazionale turca, lo Zenit San Pietroburgo, lo Shakhtar Donetsk che ha portato nella "Serie A" del calcio europeo negli Anni Duemila, la Dinamo Kiev, il Beşiktaş, il Galatasaray, il Rapid. Ricca anche la sua esperienza in Italia, con le panchine di Inter, Reggiana, Brescia (con i tre connazionali Hagi, Raducioiu e Sabau in campo) e Pisa.

Commovente l'ultima esperienza da allenatore, sulla panchina della Romania. Già in condizioni di salute precarie, Lucescu ha voluto guidare i suoi nella gara di playoff per i Mondiali 2026, persa 1-0 in Turchia, altra sua seconda patria. Poi il suo fisico non ha retto: un nuovo malore l'ha costretto al ricovero d'urgenza, da cui non si è più ripreso.

In carriera ha vinto otto campionati ucraini, sei Coppe nazionali e sette Supercoppe. Una menzione speciale per il tecnico rumeno è la vittoria della Coppa Uefa nella stagione 2008-2009, con lo Shakhtar che ha avuto la meglio sul Werder Brema (2-1 ai tempi supplementari). Ha allenato 303 partite nelle competizioni europee, più della metà (152) nella Champions League.