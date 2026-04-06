Alessandro Bastoni, "spera che si chiudi in fretta": clamorose voci dalla Spagna

Alessandro Bastoni ha deciso: vuole proseguire la carriera nel Barcellona. Secondo il Mundo Deportivo, il quasi 27enne difensore dell'Inter è entusiasta all'idea di giocare in blaugrana e spera che l'operazione si chiuda in fretta: per Bastoni è il momento giusto per lasciare la serie A e il Barcellona rappresenta l'opzione migliore, al punto da essere pronto a fare tutto il possibile perché si arrivi a un accordo fra tutte le parti. L'idea di giocare al fianco di Yamal affascina il centrale nerazzurro, consapevole che in estate l'Inter potrebbe decidere di cedere un calciatore importante per rinnovare la rosa e anche per questo si augura che il Barça acceleri. Al Camp Nou, però, in questo momento sono concentrati su Liga e Champions anche se il ds Deco continua a lavorare sotto traccia per rinforzare la squadra: i blaugrana confidano di poter portare Bastoni alla corte di Flick per una cifra fra i 55 e i 60 milioni di euro.

Intanto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha preso le sue difese dopo le critiche di questi ultimi due mesi: "È vergognoso che sia stato esposto a un linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa. È un ragazzo giovane e un essere umano e ci sta che possa commettere un errore del genere. Non merita questo trattamento e non credo ci siano gli estremi per lasciare l'Inter. Poi come per tutti i calciatori ci saranno situazioni che valuteremo più avanti".