Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Gonzalo Higuain e la foto che ha sconvolto il mondo: cosa non torna

domenica 3 maggio 2026
Gonzalo Higuain e la foto che ha sconvolto il mondo: cosa non torna

2' di lettura

La foto di Gonzalo Higuain in canottiera, barba e (pochi) capelli lunghi, un po' trasandato e decisamente appesantito, ha fatto il giro del mondo diventando, come si dice in gergo social, virale.

L'ex attaccante di Real Madrid, Napoli, Juventus e Milan, oggi ha 38 anni e fino a 6 stagioni fa era il terrore delle difese della Serie A e dell'Europa. 

Titolare della Nazionale argentina al fianco di Leo Messi fino al Mondiale russo nel 2018, recordman della storia della Serie A nel 2015/16, appena 10 anni esatti fa, con 36 gol segnati in 35 partite con il Napoli, letale anche nella Juventus con 3 scudetti vinti tra 2016 e 2020 (salvo una stagione trascorsa tra Milan e Chelsea), il Pipita ha scelto di chiudere con il calcio "svernando" nella Mls americana, nelle fila dell'Inter Miami. Ha appeso gli scarpini al chiodo (continuando a segnare a raffica, ovviamente), nel 2022. Quindi a differenza di molti colleghi ha scelto di sparire, vaporizzarsi.

Nessun ruolo di peso dentro o fuori dal campo: né allenatore, né dirigente, né commentatore. E così è stato pizzicato da un fan in un negozio di articoli sportivi della soleggiata metropoli della Florida: pantaloncini corti, sandali ai piedi, un look da "total relax". Eppure in tanti sono rimasti sconvolti, con commenti di scherno e parole come "decadimento" e "tracollo" ad accompagnare i post condivisi di quella foto.

Eppure, come riporta anche il Corriere dello Sport, non tutto potrebbe essere come sembra: avanza infatti il sospetto che la foto sia stata in parte ritoccata, anche grazie all'Intelligenza artificiale. I capelli rasati, come al termine della carriera, sarebbero stati sostituiti con una chioma lunga per donare all'insieme un effetto "trucido". Per la gioia degli odiatori di professione, ovviamente.

tag
gonzalo higuain
higuain miami
higuain oggi

A bordo campo Gonzalo Higuain? "Grazie per aver fatto finta": occhio alla giornalista...

Boom di ascolti Tiki Taka, Manuela Ferrera fa godere Chiambretti. Corridoi Mediaset: la clamorosa voce sulla ex fiamma di Higuain

ex Tiki Taka, Manuela Ferrera e la rivelazione choc su Gonzalo Higuain: "La sua passione particolare"

ti potrebbero interessare

Milan, il solito Berardi regala la vittoria al Sassuolo: Allegri rischia la Champions

Milan, il solito Berardi regala la vittoria al Sassuolo: Allegri rischia la Champions

Redazione
Jannik Sinner, Paolo Bertolucci è una furia: "I vostri inutili consigli"

Jannik Sinner, Paolo Bertolucci è una furia: "I vostri inutili consigli"

Redazione
Sinner, la paura più grande. "Ma dov'è spuntato?", Paolo Bertolucci scatena l'inferno

Sinner, la paura più grande. "Ma dov'è spuntato?", Paolo Bertolucci scatena l'inferno

Inter, festa scudetto in luogo top secret: cosa filtra

Inter, festa scudetto in luogo top secret: cosa filtra