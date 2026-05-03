Gonzalo Higuain e la foto che ha sconvolto il mondo: cosa non torna

La foto di Gonzalo Higuain in canottiera, barba e (pochi) capelli lunghi, un po' trasandato e decisamente appesantito, ha fatto il giro del mondo diventando, come si dice in gergo social, virale.

L'ex attaccante di Real Madrid, Napoli, Juventus e Milan, oggi ha 38 anni e fino a 6 stagioni fa era il terrore delle difese della Serie A e dell'Europa.

Titolare della Nazionale argentina al fianco di Leo Messi fino al Mondiale russo nel 2018, recordman della storia della Serie A nel 2015/16, appena 10 anni esatti fa, con 36 gol segnati in 35 partite con il Napoli, letale anche nella Juventus con 3 scudetti vinti tra 2016 e 2020 (salvo una stagione trascorsa tra Milan e Chelsea), il Pipita ha scelto di chiudere con il calcio "svernando" nella Mls americana, nelle fila dell'Inter Miami. Ha appeso gli scarpini al chiodo (continuando a segnare a raffica, ovviamente), nel 2022. Quindi a differenza di molti colleghi ha scelto di sparire, vaporizzarsi.

Nessun ruolo di peso dentro o fuori dal campo: né allenatore, né dirigente, né commentatore. E così è stato pizzicato da un fan in un negozio di articoli sportivi della soleggiata metropoli della Florida: pantaloncini corti, sandali ai piedi, un look da "total relax". Eppure in tanti sono rimasti sconvolti, con commenti di scherno e parole come "decadimento" e "tracollo" ad accompagnare i post condivisi di quella foto.

Eppure, come riporta anche il Corriere dello Sport, non tutto potrebbe essere come sembra: avanza infatti il sospetto che la foto sia stata in parte ritoccata, anche grazie all'Intelligenza artificiale. I capelli rasati, come al termine della carriera, sarebbero stati sostituiti con una chioma lunga per donare all'insieme un effetto "trucido". Per la gioia degli odiatori di professione, ovviamente.