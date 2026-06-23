Kessie-Theo, desideri di Spalletti

La Juventus deve ripartire dopo un’annata disastrosa e, tra una partita del Mondiale e l’altra, sarebbe nato un pensiero clamoroso. Per aumentare il tasso tecnico e di personalità della rosa di Luciano Spalletti la Signora starebbe ragionando sui possibili acquisti di Franck Kessié e Theo Hernandez. Entrambi ex Milan e con un rendimento di assoluto livello in Serie A. Per il momento non ci sarebbero ancora trattative, ma delle idee che si fanno strada nei corridoi della sede bianconera. La pista più accessibile è quella che porta a Kessié, in scadenza di contratto con l’Al Ahli, dopo tre stagioni in Arabia Saudita, e voglioso di tornare in Europa. Il centrocampista, protagonista dello Scudetto rossonero del 2022 (come Theo), sta disputando un ottimo Mondiale con la Costa d’Avorio e permetterebbe a Spalletti di ottenere un’opzione di livello in più in mezzo al campo: Kessié sarebbe disposto a un netto taglio dell’ingaggio, dopo aver guadagnato circa 40 milioni in tre stagioni in Arabia.

È decisamente più complicato arrivare a Theo Hernandez. Il terzino sinistro della Francia si è trasferito l’estate scorsa all’Al Hilal per 25 milioni e ha ancora due anni di contratto con il club allenato da Simone Inzaghi, da 20 milioni netti a stagione. Non basta, insomma, trattare con l’entourage del giocatore - che dovrebbe più che dimezzarsi l’ingaggio- ma bisognerebbe anche trovare l’accordo sul cartellino. Anche se non dovesse arrivare Theo, Spalletti potrà comunque consolarsi pensando a Gleison Bremer, il quale allontana le voci di addio. Se pareva scontata una sua cessione in questa sessione di mercato, il difensore brasiliano non sarebbe più convinto di lasciare la Juventus.