Sos-tormentone: un'estate senza canzonette

Se il passato non ritorna mai, anche il tormentone estivo pare faccia una gran fatica a rinverdire vecchi fasti: sulle spiagge italiane, difatti, non si registrano armonie degne a quelle che ci hanno accompagnato per decenni sotto l’ombrellone, quindi leggere e divertenti, danzerecce e piene d’ottimismo. Quella appena iniziata rischia di essere la prima estate senza un vero tormentone e questo, curiosamente ma non troppo, a pochi mesi della scomparsa dell’artista che il genere l’ha inventato: la scomparsa di Gino Paoli, che con Sapore di sale aveva dato il via nel 1963 a questo tipo di canzoni, sta coincidendo con il temuto de profundis del genere. Paoli sembra essere volato via portandosi con sè il Dna del tormentone.

Una spiegazione più terrena può essere legata a mode musicali che stanno cambiando, a una conclamata aridità compositiva, sicuramente a un mondo delle sette note che non rispetta più l’equazione ‘estate uguale brano danzereccio di successo’. La conferma viene dai vari canali attraverso i quali è possibile fruire musica: radio, televisione, streaming e social. Non sembra esserci “la” canzone balneare che replica hit del passato, peraltro ancora attualissime, come Vamos a la play dei Righeira, Un’estate italiana del duo Nannini-Bennato che spopolò nel 1990 oppure 50 Special dei Lunapop.