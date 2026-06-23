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Marco Minniti fa impazzire la sinistra: "Ha fatto bene Meloni a rispondere a Trump?"

di Roberto Tortoramartedì 23 giugno 2026
Marco Minniti fa impazzire la sinistra: "Ha fatto bene Meloni a rispondere a Trump?"

2' di lettura

Ferma e dignitosa, è la postura dell’Italia, oltre che di Giorgia Meloni. Lo afferma il suo partito, Fratelli d’Italia, in un post su Facebook in cui riprende le parole dell’ex-ministro dell’Interno del governo Gentiloni, Marco Minniti, intervistato a Omnibus su La7 da Alessandra Sardoni. I fatti sono noti, tra il presidente del Consiglio e Donald Trump ci sono stati degli screzi, dopo il G7 in Francia, che hanno avuto eco in tutto il mondo. Il presidente USA ha millantato una foto chiesta con insistenza dalla Meloni con lui e ha criticato il governo italiano per non aver appoggiato pienamente le posizioni americane sulla crisi con l'Iran. Meloni ha definito le affermazioni di Trump "totalmente inventate" e ha replicato con una frase diventata il simbolo della polemica: “Io e l'Italia non imploriamo mai”. 

La Sardoni, allora, ha chiesto a Minniti: “Come la vede lei, come lo spiega e ha fatto bene Giorgia Meloni a rispondere così duramente a Donald Trump?”. L’ex-ministro, in quota PD, non ha fatto alcuna fatica a schierarsi con la Meloni e con l’Italia: “Diciamo le cose per come sono andate effettivamente. L'attacco di Trump era inaccettabile, senza alcuna giustificazione. Non c'era un casus belli. La risposta della Meloni è stata ferma, dignitosa. Com'era giusto che fosse. E poi c'è stato un dato non banale, cioè la telefonata del Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio, che ha dato il senso di una reazione da sistema Paese. Un grande Paese, quando viene attaccato, risponde unitariamente.

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Tre, questa polemica tuttavia non va continuata”. Dopo cinque legislature in Parlamento, Marco Minniti si era dimesso da deputato 5 anni fa ormai, il 27 febbraio 2021, per andare a guidare una fondazione che si chiama “Med-Or”, promossa da Leonardo e che sostiene la cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia e i paesi del Mediterraneo, del Medio Oriente, dell'Africa e dell'Asia.

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