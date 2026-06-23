Keir Starmer, la sinistra italiana era in estasi per lui. Schlein disse: "Ora si apre un nuovo ciclo"

La sinistra riparta da Starmer. Anzi no. Certo, non è mai stato amore vero come quello coi descamisados spagnoli (come Sanchez e Zapatero) o sudamericani (tipo il brasiliano Lula), epperò anche per Sir Keir, nonostante quell’aplomb british, i progressisti italiani la testa un po’ l’avevano persa. «Non mancano segnali positivi e incoraggianti. In Gran Bretagna, dove i conservatori hanno governato per 14 anni, si è aperto un ciclo nuovo. A Starmer e a tutto il Labour un abbraccio per lo straordinario successo e un augurio di buon lavoro» esultava Elly Schlein all’indomani della vittoria dei laburisti alle elezioni del 4 luglio 2024.

Ma c’era chi, quanto a congratulazioni enfatiche, l’aveva anticipata. «Maggioranza schiacciante del Labour, dopo 14 anni di governi conservatori culminati con la Brexit. La leadership riformista di Keir Starmer ha riportato la sinistra britannica al governo dopo una lunga fase di radicalismo minoritario» twittava giulivo in tempo reale con lo spoglio Paolo Gentiloni, allora commissario europeo all’Economia. Che poi, tocca ricordarlo, Schlein già da un annetto si era invaghita (politicamente, s’intende) di Starmer. Già, perché a ottobre del 2023, la segretaria dem si era recata a Liverpool in occasione del convegno annuale dei laburisti per incontrare il rampante Keir, all’epoca all’apogeo della sua popolarità: dopo aver sposdestato nel 2020 dal trono dei Labour il marxista Jeremy Corbyn, l’avvocato londinese allora svettava in tutti i sondaggi, con ampio margine sui conservatori. La traversata nel deserto della sinistra britannica, dopo 13 anni di sconfitte, sembrava dunque finita. E non a caso quel viaggio fu il primo bilaterale con un leader estero di Schlein da segretaria del Pd, che si fece accompagnare dall’ex ministro Peppe Provenzano.