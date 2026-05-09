Roma, Jannik Sinner liquida Ofner e apre il torneo con questo punto pazzesco. Paura sugli spalti: 2 malori

Inizia nel migliore dei modi, Jannik Sinner. All'esordio agli Internazionali d'Italia contro Sebastian Ofner vince senza troppi sforzi: la partita finisce con una netta vittoria in due set, il punteggio è di 6-3, 6-4. Gli basta un break in entrambi i set per volare al secondo turno.

Qualche sbavatura al servizio, per il ragazzo di San Candido e numero 1 al mondo, ma nel complesso una partita molto solida, in cui non ha lasciato varchi all'avversario. Ancora dominante, sempre dominante. A tratti Jannik ha proposto un tennis celestiale, il tutto contro un avversario che si è dimostrato più solido e strutturato rispetto a quanto ci si poteva immaginare. L'obiettivo dell'altoatesino è chiaro: vincere il torneo di casa, che ancora manca nella sua bacheca.

Una partita che nel finale ha spaventato, ma per vicende extra-tennistiche: due malori in rapida successione sugli spalti. Il primo malore poco prima delle 20.30, partita ovviamente interrotta. Dunque si riparte e Sinner si porta sul 5-3 nel secondo set, ma alle 20.39, quando Jannik è chiamato a servire per il match, un secondo malore sugli spalti del Centrale. Circostanza inquietante, oltre ad essere più unica che rara. Il secondo malore ferma la partita più a lungo, i soccorsi sono più complessi, ma tutto si risolve: la signora che si era sentita male lascia le tribune sulle sue gambe. Poi si riparte e il numero 1 archivia la pratica.

Impeccabile, dominante, Sinner ha fatto capire come stavano le cose sin dal principio, sin dal primissimo punto del torneo di questi Internazionali 2026. Era al servizio, il tabellone segnava zero minuti di gioco ed ecco che sgancia subito un siluro, Ofner risponde come può, dunque un paio di scambi interlocutori, quindi il dritto che non può lasciare scampo a nessuno, un siluro che l'avversario non potrà mai raggiungere. Un primo punto che è una roboante e clamorosa dichiarazione d'intenti: per Sinner, il torneo romano, conta molto, moltissimo. L'obiettivo è chiaro, la concentrazione è massima, la potenza tennistica totale.