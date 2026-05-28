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Milan, Sabatini: "Ecco qual è il vero obiettivo": la bomba sul nuovo allenatore

giovedì 28 maggio 2026
Milan, Sabatini: "Ecco qual è il vero obiettivo": la bomba sul nuovo allenatore

1' di lettura

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a “Siamo Tutti Allenatori” analizzando la situazione del Napoli e alcuni nomi caldi del calciomercato allenatori.Sul contrasto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, Sabatini ha sottolineato il momento chiave della conferenza stampa: quando il presidente ha affermato che "senza infortuni il Napoli avrebbe vinto lo scudetto" e Conte ha risposto che non era vero. Sabatini ha difeso il lavoro di Radio Marte: "L’informazione è sempre stata corretta e rispettosa. Quando Conte dice di non essersi sentito appoggiato non si riferiva a noi. I tifosi non devono generalizzare. Se Beukema non gioca bisogna dirlo, altrimenti sarebbe censura". Sul futuro di Massimiliano Allegri, Sabatini è stato chiaro: "Ha fallito, va detto".

Secondo lui Allegri sarebbe andato comunque al Napoli, ma il mancato raggiungimento dell’obiettivo Champions ha indebolito la sua forza contrattuale. "De Laurentiis e Manna sono titubanti e li capisco. Imporre Allegri alla piazza napoletana non farebbe passare un’estate tranquilla al presidente".

Riguardo alla panchina del Milan, Sabatini si aspetta Antonio Conte: "Al Milan mi aspetto Conte, altrimenti Iraola". Per il Napoli invece indica Vincenzo Italiano come l’allenatore più adatto: "Grosso è bravo, ma è presto per lo step Napoli. Mi auguro che De Laurentiis non faccia riferimenti a nomi esotici alla Garcia". In sintesi, Sabatini boccia l’ipotesi Allegri a Napoli per il momento e vede Conte come il grande obiettivo rossonero.

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