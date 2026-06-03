Libero logo
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Jannik Sinner "si è inceppato": cosa sa Vincenzo Santopadre

di Lorenzo Pastugliamercoledì 3 giugno 2026
Jannik Sinner "si è inceppato": cosa sa Vincenzo Santopadre

2' di lettura

Jannik Sinner si è fermato prima del previsto, ma per Vincenzo Santopadre sarebbe un errore leggere il Roland Garros come una delusione per il tennis italiano. Anzi, l’ex allenatore di Matteo Berrettini vede nell’eliminazione del numero uno azzurro soltanto una parentesi all’interno di un movimento che continua a produrre risultati di altissimo livello: “Jannik si è solo inceppato momentaneamente — spiega ai microfoni di Radio1 Sport — Quello che sta succedendo a Parigi dimostra invece che il tennis italiano è vivo come non mai”.

A sostegno della sua tesi ci sono i risultati. Con Sinner fuori dai giochi e Lorenzo Musetti assente, l’Italia è riuscita comunque a portare tre giocatori ai quarti di finale dello Slam francese: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Un dato che, secondo Santopadre, racconta la profondità raggiunta dal movimento azzurro: “Lo avevamo già visto con la Coppa Davis — sottolinea —L’abbiamo vinta senza Sinner e Musetti e adesso, anche a Parigi, stiamo dimostrando di avere tante risorse. Vedere tre italiani nei quarti è qualcosa di eccezionale”.

Sinner piange dopo il Roland Garros? Come hanno beccato Alcaraz

Carlos Alcaraz continua il suo percorso di recupero lontano dai campi, ma senza perdere il sorriso. Lo spagnolo, costret...

Tra i protagonisti del torneo, quello che lo ha sorpreso maggiormente è Arnaldi: “Un mese fa faticava nei Challenger, poi ha vinto a Cagliari e da lì ha cambiato completamente marcia. Ha invertito la rotta in pochissimo tempo”. Un discorso a parte riguarda Berrettini, che Santopadre conosce meglio di chiunque altro. Per l’allenatore, la svolta del romano è arrivata soprattutto sul piano mentale: “È scattato un clic dopo il primo turno. Da quel momento Matteo è cambiato”.

I segnali sono quelli che riconosce da anni. “Capisco quando è sereno, quando si diverte e quando sta bene con se stesso. È tornato a esserlo dopo il match con Fucsovics”. Pur vedendo una crescita evidente, Santopadre ritiene che il romano non abbia ancora raggiunto il suo massimo livello: “Rispetto al Berrettini del 2021, quello della finale di Wimbledon, oggi è al 71%”. Parole importanti infine anche per Flavio Cobolli, impegnato contro il canadese Felix Auger-Aliassime: “Fino all’ottavo con Svajda aveva vinto abbastanza facilmente le sue partite — conclude — Quei momenti complicati gli serviranno contro Auger-Aliassime, che è di un’altra categoria rispetto agli avversari affrontati finora”.

Jannik Sinner, il cupo sospetto di Gipo Arbino: "Lo scompenso su cui indagare"

Cos'ha avuto davvero Jannik Sinner al Roland Garros? Cosa ha escluso il numero 1 del tennis mondiale da Parigi, impo...
tag
jannik sinner

Ritorno Carlos Alcaraz, "educazione incrociata" in palestra: sfida totale a Sinner

Guru Jannik Sinner, il cupo sospetto di Gipo Arbino: "Lo scompenso su cui indagare"

Pressione Alexander Zverev, panico al Roland Garros: "L'unica cosa che posso controllare"

ti potrebbero interessare

Aryna Sabalenka sconvolge il Roland Garros: "Voglio smettere ora!"

Aryna Sabalenka sconvolge il Roland Garros: "Voglio smettere ora!"

Flavio Cobolli fa impazzire l'Italia: il colpo pazzesco che affonda Auger-Aliassame

Flavio Cobolli fa impazzire l'Italia: il colpo pazzesco che affonda Auger-Aliassame

Milan, clamoroso a New York: cosa appare a Times Square, Cardinale trema

Milan, clamoroso a New York: cosa appare a Times Square, Cardinale trema

Lorenzo Pastuglia
Italia, Silvio Baldini in lacrime in conferenza stampa: cosa è successo

Italia, Silvio Baldini in lacrime in conferenza stampa: cosa è successo

Lorenzo Pastuglia