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Sinner piange dopo il Roland Garros? Come hanno beccato Alcaraz

di Lorenzo Pastuglialunedì 1 giugno 2026
Sinner piange dopo il Roland Garros? Come hanno beccato Alcaraz

2' di lettura

Carlos Alcaraz continua il suo percorso di recupero lontano dai campi, ma senza perdere il sorriso. Lo spagnolo, costretto a fermarsi dopo l'infortunio al polso acutizzato durante il torneo di Barcellona, ha dovuto rinunciare a una parte importante della stagione sulla terra battuta, saltando prima il Masters 1000 di Madrid, poi gli Internazionali d'Italia e infine il Roland Garros. Ma il numero 2 al mondo non ci sarà neanche per l’inizio della stagione sull’erba a Wimbledon.

In queste settimane di stop forzato, il numero uno spagnolo sta cercando di vivere il periodo di recupero con serenità. Un video diffuso dal media iberico Sic Noticias lo mostra infatti in Portogallo, sulla spiaggia di Praia do Pego, mentre trascorre alcune ore di svago insieme a un gruppo di amici giocando a calcio sulla sabbia. Le immagini raccontano un Alcaraz rilassato e apparentemente spensierato, nonostante la delusione per aver dovuto rinunciare ai principali appuntamenti della stagione. Un'assenza pesante anche per il tennis mondiale, che al Roland Garros non ha potuto assistere a un possibile nuovo capitolo della rivalità con Jannik Sinner.

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A confermare che il recupero non è ancora completato c'è però un dettaglio evidente: al polso destro è ancora presente il tutore utilizzato per immobilizzare l'articolazione e favorire la guarigione. Un segnale che invita alla prudenza e che spiega la scelta di non accelerare i tempi del rientro. L'obiettivo dello staff del campione spagnolo resta quello di permettergli di tornare in campo soltanto quando sarà completamente ristabilito, evitando qualsiasi rischio di ricaduta. Nel frattempo, Alcaraz prova a godersi qualche giorno di normalità, in attesa di riprendere la racchetta e tornare protagonista nel circuito Atp.

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