Sinner piange dopo il Roland Garros? Come hanno beccato Alcaraz

Carlos Alcaraz continua il suo percorso di recupero lontano dai campi, ma senza perdere il sorriso. Lo spagnolo, costretto a fermarsi dopo l'infortunio al polso acutizzato durante il torneo di Barcellona, ha dovuto rinunciare a una parte importante della stagione sulla terra battuta, saltando prima il Masters 1000 di Madrid, poi gli Internazionali d'Italia e infine il Roland Garros. Ma il numero 2 al mondo non ci sarà neanche per l’inizio della stagione sull’erba a Wimbledon.

In queste settimane di stop forzato, il numero uno spagnolo sta cercando di vivere il periodo di recupero con serenità. Un video diffuso dal media iberico Sic Noticias lo mostra infatti in Portogallo, sulla spiaggia di Praia do Pego, mentre trascorre alcune ore di svago insieme a un gruppo di amici giocando a calcio sulla sabbia. Le immagini raccontano un Alcaraz rilassato e apparentemente spensierato, nonostante la delusione per aver dovuto rinunciare ai principali appuntamenti della stagione. Un'assenza pesante anche per il tennis mondiale, che al Roland Garros non ha potuto assistere a un possibile nuovo capitolo della rivalità con Jannik Sinner.