Nba, rimonta e trionfo: Jalen Brown trascina i New York Knicks al titolo dopo 53 anni

Un trionfo da leggenda. I New York Knicks sono tornati campioni della Nba dopo 53 anni. Rimontata ancora una volta e battuta San Antonio 94-90 in gara 5 della finale e serie chiusa 4-1. La squadra di coach Mike Brown era l'underdog della sfida con gli Spurs della stella Victor Wembanyama, ma ha ribaltato ogni pronostico andandosi a prendere d'autorità quell'anello sognato e inseguito dal 1973, data dell'ultimo successo nella Nba.

Una impresa che ha una firma ben precisa: quella di Jalen Brunson, autentico trascinatore. Il titolo di Mvp (miglior giocatore) delle Finals è arrivato dopo l'ennesima strepitosa prestazione: nella partita che ha decretato la vittoria dei Knicks ha segnato 45 punti (l'unico a riuscirci in trasferta in una gara che ha assegnato il titolo era stato un certo Michael Jordan) regalando a New York la festa tanto attesa e a suo padre Rick seduto in panchina - ora è assistente allenatore - una rivincita storica perché 27 anni fa aveva perso in campo la finale giocata proprio contro gli Spurs. Una storia che è già Storia.

"Congratulazioni a Jim Dolan e ai New York Knicks. Che anno incredibile è stato, ma soprattutto, che vittorie incredibili nei playoff abbiamo visto tutti, specialmente le ultime quattro: forse le più grandi nella storia del basket". Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commenta così, sul social Truth, la vittoria dei Knicks. "Stasera - aggiunge - è nata una superstar. Il suo nome è Jalen Brunson, e ce ne sono altri, tra cui Karl-Anthony Towns, OG Anunoby e il grande patriota Mitchell Robinson! Renderemo di nuovo grande l'America", conclude mescolando basket e politica.