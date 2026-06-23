Mondiali 2026, "so cosa devo fare": lo stregone ghanese fa tremare Kane e l'Inghilterra

A pochi giorni dalla sfida tra Ghana e Inghilterra, torna a far parlare di sé Nana Kwaku Bonsam, uno degli stregoni più celebri del continente africano. Il 52enne ghanese, noto per i suoi rituali di presunta magia nera e per la forte presenza sui social, ha annunciato di aver preso di mira Harry Kane, l'uomo simbolo dei Tre Leoni. Le due nazionali guidano il Gruppo L dopo il successo all'esordio: il Ghana ha superato Panama, mentre l'Inghilterra ha battuto la Croazia trascinata proprio da Kane, reduce da una stagione straordinaria con il Bayern Monaco.

Per i ghanesi, insomma, fermare il centravanti inglese è una priorità assoluta. Bonsam, però, sostiene di volerlo fare a modo suo. "Sto lavorando su Harry Kane — ha dichiarato al Daily Star — Ho già dimostrato di cosa sono capace, quindi so cosa devo fare per fermarlo. Sono molto famoso per le mie previsioni". Lo stregone ha poi precisato di non augurare conseguenze gravi all'attaccante inglese: "Non voglio che si infortuni gravemente. Sarà solo qualcosa di sufficiente per fermarlo e impedirgli di attaccare il mio Paese. Farò il mio lavoro affinché possa essere d'aiuto al Ghana”.