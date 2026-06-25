Mondiali 2026, Schweinsteiger accusato di razzismo in tv: "Calcio africano un po' selvaggio"

Bastian Schweinsteiger è finito al centro delle polemiche in Germania per alcune frasi pronunciate durante una trasmissione dei Mondiali negli Stati Uniti. L'ex centrocampista del Bayern Monaco, campione del mondo nel 2014 con la nazionale tedesca, oggi lavora come opinionista per l'emittente pubblica Ard. E proprio nel corso della partita tra Germania e Costa d'Avorio si è lasciato andare a un commento che ha fatto discutere. La sfida si è poi conclusa con il successo dei tedeschi per 2-1, ma a tenere banco non è stato il risultato.

Durante l'analisi del match, infatti, Schweinsteiger ha definito quello ivoriano un "calcio africano", aggiungendo che è "a volte poco ortodosso, un po' selvaggio, non proprio tattico”. Parole che non sono passate inosservate. In particolare è stato il termine "selvaggio" a scatenare la reazione di molti utenti sui social e di diversi commentatori tedeschi. Secondo i critici, utilizzare quell'aggettivo per descrivere una squadra africana richiama stereotipi ormai superati e può essere interpretato come un riferimento discriminatorio.

Nel giro di poche ore il video con le dichiarazioni dell'ex Bayern ha iniziato a circolare online, alimentando il dibattito. Al centro della discussione c'è soprattutto il modo in cui vengono raccontate le nazionali africane e il rischio di ricorrere ancora a etichette generiche o cliché che poco hanno a che fare con l'analisi tecnica. Per il momento Schweinsteiger non ha commentato pubblicamente la vicenda e non ha chiesto scusa. Nessun provvedimento è arrivato neppure da Ard, che ha continuato a impiegarlo regolarmente nelle trasmissioni dedicate al torneo. L'ex centrocampista era infatti presente anche per la successiva partita tra Inghilterra e Ghana, terminata sullo 0-0.

La polemica, però, non si è spenta. In Germania il caso continua a far discutere e bissa le parole di Rade Bogdanovic, ex attaccante con un passato all’Atlético Madrid e al Werder Brema, oggi commentatore per la tv pubblica serba Rts. Durante la trasmissione dedicata alla partita, il suo intervento ha assunto toni durissimi e immediatamente contestati . Commentando l’espulsione di Ngoy in Belgio-Iran, Bogdanovic ha dichiarato: "Ho sempre detto che questi giocatori, quelli di colore, non hanno la concentrazione per resistere 60-80 minuti". Una frase che ha provocato reazioni immediate anche in studio, con richiami alla necessità di moderare i toni.