Mondiali 2026, Bogdanovic-choc: "I calciatori neri? Non ci riescono per più di 60 minuti"

Nel finale di Belgio-Iran il cartellino rosso a Nathan Ngoy ha rischiato di cambiare l’inerzia della partita, ma la nazionale di Rudi Garcia è comunque riuscita a portare a casa uno 0-0 che lascia tutto aperto nel gruppo. Un episodio, quello del difensore, che ha acceso però una polemica ben più ampia fuori dal campo. A finire al centro delle critiche è stato Rade Bogdanovic, ex attaccante con un passato all’Atlético Madrid e al Werder Brema, oggi commentatore per la tv pubblica serba Rts.

Durante la trasmissione dedicata alla partita, il suo intervento ha assunto toni durissimi e immediatamente contestati. Commentando l’espulsione di Ngoy, Bogdanovic ha dichiarato: "Ho sempre detto che questi giocatori, quelli di colore, non hanno la concentrazione per resistere 60-80 minuti". Una frase che ha provocato reazioni immediate anche in studio, con richiami alla necessità di moderare i toni. L’ex attaccante ha poi provato a difendere le proprie parole, senza però attenuarne il contenuto: "Non sono razzista, ma i giocatori di colore non hanno la concentrazione per resistere più di 60-80 minuti". E ancora: "Ho giocato con loro. A volte dovevamo impedire ai nostri stessi giocatori di commettere errori".