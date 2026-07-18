La nuova Juve di Spalletti nasce da una “vendetta”

Il calciomercato vive anche di sgarbi e colpi di scena. Per settimane gli esperti del settore davano per fatto il rinnovo di contratto di Zeki Celik con la Roma e, invece, il terzino turco ha firmato con la Juventus. Un acquisto a parametro zero, per la Vecchia Signora, utile ad allungare il reparto difensivo a disposizione del tecnico Luciano Spalletti, figlio anche delle vecchie ruggini tra Ricky Massara, nuovo uomo mercato bianconero, e l’ambiente giallorosso (si parla, in particolare, di un rapporto burrascoso tra il dirigente e Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma). La Juventus starebbe progettando di “saccheggiare” Roma, visto che, come Celik, i vertici bianconeri sarebbero in trattativa anche con Lorenzo Pellegrini, centrocampista attualmente svincolato (dopo la fine del suo contratto con la Roma), ma in parola per un nuovo accordo con i giallorossi. Una situazione che avrebbe fatto infuriare Gasperini, convinto da tempo di ottenere il sì da entrambi i giocatori. Da capire se arriverà in bianconero anche il centrocampista, ma per il momento Spalletti deve accontentarsi del terzino: «Celik è un calciatore di carattere e affidabile. Prenderlo è stata una buona idea», il commento dello stesso allenatore. Parole, di Spalletti, all’interno della prima conferenza stampa della nuova stagione.

Un appuntamento importante per fare il punto della situazione e definire gli obiettivi della nuova annata, dopo il fallimento dell’ultimo campionato (terminato con il sesto posto). «Lo scorso anno non abbiamo raggiunto il risultato, ma non è stato un campionato sbagliato. Dobbiamo migliorare in alcuni momenti, avere sempre lo stesso livello di prestazione e la stessa qualità. Quest’anno siamo convinti che possiamo competere per arrivare in Champions. Scudetto? Siamo lontani», il commento di Spalletti.

PASSATO

A Torino, in ogni caso, si aspettano una proposta di gioco diversa, più propositiva rispetto al passato. Ma anche più personalità dai giocatori, apparsi spesso spaventati nei momenti più importanti della stagione. Oggi, intanto, potrebbero vendersi delle novità, nella prima amichevole dell’estate, alle 15.30 in casa del Basilea (si vede su Sky e Dazn). Tanto delle aspirazioni della Signora passano inevitabilmente dal mercato. Detto di Celik e Pellegrini, le priorità bianconere sono il portiere e il centravanti. Tra i pali il grande obiettivo è Dibu Martinez, estremo difensore dell’Aston Villa. Per conoscere l’esito della trattativa, però, bisogna attendere la finale del Mondiale di domania, con Martinez determinato a vincere il secondo titolo iridato di fila con l’Argentina. Per quanto riguarda l’attacco, invece, la volontà della Juventus è acquistare due punte. Il preferito è Randal Kolo Muani, ma il Paris Saint-Germain deve abbassare la richiesta, oggi intorno ai 45 milioni. L’affare più vicino alla conclusone è quello per Mateo Pellegrino, considerato un profilo di valore (l’arrivo di Pellegrino non escluderebbe quello di Kolo Muani). Nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi con il Parma e il giocatore sarebbe entusiasta del trasferimento. Possibile riapertura con Dusan Vlahovic, ancora svincolato dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus. «Sa cosa penso di lui. Le porte sono aperte, basta citofonare», spiega Spalletti. Per quanto riguarda le uscite, Openda ha estimatori tra Premier League e Ligue 1, così come Kehphren Thuram. In caso di cessione del centrocampista francese, attenzione a Frattesi, ai margini dell’Inter e stimato dall’ad bianconero Giovanni Carnevali. Sul mercato restano anche Mattia Perin e Federico Gatti, mentre nelle ultime ore si è fatto avanti il Galatasaray per Gleison Bremer, ma è complicato che il centrale bianconero accetti la destinazione.