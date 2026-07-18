Como esagerato: Cuenca più Chalobah

L’olandese Crysencio Summerville apre alla Roma. Come raccontato, l’ala offensiva del West Ham rappresenta l’obiettivo numero uno del club giallorosso e nelle ultime ore vanno registrati passi avanti importantissimi lato giocatore. L’affare resta complicato, soprattutto per la grande concorrenza dalla Premier League, ma negli ambienti giallorossi cresce l’ottimismo. La Roma non ha ancora presentato un’offerta al club inglese, ma avrebbe stanziato 40 milioni di euro, più altri 5 milioni di bonus, a fronte di una richiesta iniziale del club inglese di 50 milioni. Nel caso in cui non dovesse arrivare la fumata bianca, i giallorossi tornerebbero su Alejandro Garnacho, in uscita dal Chelsea. In queste ore è molto attivo anche il Milan, che ha riallacciato i contatti con il Genk per il 18enne trequartista greco Konstantinos Karetsas: la valutazione è alta (40 milioni) e c’è da superare il pressing del Borussia Dortmund.

Andrea Belotti non ha superato le visite mediche con il Cagliari, salta così il rinnovo del contratto, annunciato la scorsa settimana. L’Atalanta ha annunciato il rinnovo di Ederson (dopo la cessione saltata al Manchester United). Il 27enne brasiliano ha firmato per altri 5 anni. La regina del mercato è la Fiorentina, che vuole aggiungere alla sua rosa Christ Inao Oulai. La trattativa con il Trabzonspor va avanti, per un affare da 30 milioni, ma manca ancora il semaforo verde dal centrocampista ivoriano. Una situazione simile a quella che sta vivendo l’Atalanta con il 18enne fantasista bosniaco Kerim Alajbegovic, valutato 35 milioni dal Bayer Leverkusen.

Per quanto riguarda il Como, non è ancora fatta per l’arrivo dal Chelsea del centrale Trevoh Chalobah: i Blues vogliono 35 milioni, l’offerta tocca i 30 milioni. Ieri, intanto, i lariani hanno annunciato l’acquisto di Andrès Cuenca, classe 2007, dal Barcellona. Infine, attenzione al Venezia, che lavora per il difensore Takehiro Tomiyasu, reduce dal Mondiale con il Giappone: arriverebbe a parametro zero.