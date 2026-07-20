Jannik Sinner, la rivelazione sul campione che spiazza tutti: "Fa come John Isner"

Il servizio non è più un punto da migliorare, ma una delle armi che rendono Jannik Sinner il tennista da battere. Dopo il trionfo a Wimbledon continuano ad arrivare attestati di stima per il numero uno del mondo, ma questa volta a colpire sono soprattutto i complimenti di due protagoniste del circuito femminile, Jessica Pegula e Madison Keys, rimaste impressionate dai progressi compiuti dall’azzurro. La crescita è confermata anche dai numeri. Nella prima metà del 2026 Sinner ha alzato la percentuale di prime di servizio fino al 65%, vincendo l'81% dei punti quando la prima entra. Ancora più significativo il dato sugli ace: sono già 454 a metà stagione, più dei 405 messi insieme nell'intero 2025. Un salto di qualità frutto del lavoro svolto con Simone Vagnozzi e Darren Cahill.
Nel podcast The Player's Box, Pegula non ha nascosto il proprio stupore davanti ai miglioramenti del campione altoatesino: "È il colpo in cui si è più migliorato. Il suo servizio è pazzesco. Il suo servizio in diagonale sul lato dell'avversario è incredibile. Ogni volta che lo vedo, penso 'So che questo è il suo servizio preferito'. Ed è un servizio di bassa percentuale. Pensi sempre: 'Non può farlo di nuovo'. Ma ogni volta fa un ace. Non capisco. Come ha fatto a migliorare così tanto il suo servizio?”.
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Alla numero tre del mondo ha fatto eco Madison Keys, che ha raccontato un curioso retroscena sul lavoro svolto dallo staff tecnico di Sinner: ”Credo di aver sentito Darren Cahill parlare di questo quando ha iniziato con Jannik — le sue parole — Una delle cose importanti era migliorare il suo servizio. Fondamentalmente scegli qualcuno da osservare e cerchi di copiare il suo servizio. E lui ha osservato John Isner e ha detto: 'Ok, capito. Quello è il mio tipo e il mio servizio di base’". Insomma, il servizio di Sinner è cambiato molto negli ultimi mesi. Un'evoluzione che potrebbe fare ancora più differenza nella tournée americana sul cemento, dove la battuta pesa tradizionalmente più che su qualsiasi altra superficie.
Pegula and Keys on Sinner’s serve:— janniksin archive (@sinnervideos) July 17, 2026
“Basically it’s like: pick someone to watch and then just try to copy their serve. He watched John Isner and he was like ‘Okay, got it!’.”
“They should give awards. Sinner’s serve is a joke. Every time I watch him, I’m like ‘there’s no way…