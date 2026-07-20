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Jannik Sinner, la rivelazione sul campione che spiazza tutti: "Fa come John Isner"

lunedì 20 luglio 2026
Jannik Sinner, la rivelazione sul campione che spiazza tutti: "Fa come John Isner"

2' di lettura

Il servizio non è più un punto da migliorare, ma una delle armi che rendono Jannik Sinner il tennista da battere. Dopo il trionfo a Wimbledon continuano ad arrivare attestati di stima per il numero uno del mondo, ma questa volta a colpire sono soprattutto i complimenti di due protagoniste del circuito femminile, Jessica Pegula e Madison Keys, rimaste impressionate dai progressi compiuti dall’azzurro. La crescita è confermata anche dai numeri. Nella prima metà del 2026 Sinner ha alzato la percentuale di prime di servizio fino al 65%, vincendo l'81% dei punti quando la prima entra. Ancora più significativo il dato sugli ace: sono già 454 a metà stagione, più dei 405 messi insieme nell'intero 2025. Un salto di qualità frutto del lavoro svolto con Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Nel podcast The Player's Box, Pegula non ha nascosto il proprio stupore davanti ai miglioramenti del campione altoatesino: "È il colpo in cui si è più migliorato. Il suo servizio è pazzesco. Il suo servizio in diagonale sul lato dell'avversario è incredibile. Ogni volta che lo vedo, penso 'So che questo è il suo servizio preferito'. Ed è un servizio di bassa percentuale. Pensi sempre: 'Non può farlo di nuovo'. Ma ogni volta fa un ace. Non capisco. Come ha fatto a migliorare così tanto il suo servizio?”.

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Alla numero tre del mondo ha fatto eco Madison Keys, che ha raccontato un curioso retroscena sul lavoro svolto dallo staff tecnico di Sinner: ”Credo di aver sentito Darren Cahill parlare di questo quando ha iniziato con Jannik — le sue parole — Una delle cose importanti era migliorare il suo servizio. Fondamentalmente scegli qualcuno da osservare e cerchi di copiare il suo servizio. E lui ha osservato John Isner e ha detto: 'Ok, capito. Quello è il mio tipo e il mio servizio di base’". Insomma, il servizio di Sinner è cambiato molto negli ultimi mesi. Un'evoluzione che potrebbe fare ancora più differenza nella tournée americana sul cemento, dove la battuta pesa tradizionalmente più che su qualsiasi altra superficie.

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