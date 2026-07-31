Franco Baresi, il Milan: "Perso il battito del nostro cuore": l'ultima immagine del Capitano

"Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima". Così il Milan ricorda Franco Baresi, morto oggi a 66 anni. Era il vicepresidente onorario del club, ma è soprattutto sarà per sempre "il Capitano": 719 partite in carriera, tutte con il Diavolo. Dall'esordio a nemmeno 18 anni, a Verona nell'aprile 1978, all'1 giugno 1997, ultimo match contro il Cagliari nel "suo" San Siro. E nello stadio che lo ha visto vincere tutto ha lasciato la sua ultima emozionante immagina pubblica: quella di inizio 2026, da tedoforo, indebolito dalle cure per il tumore al polmone che lo aveva colpito pochi mesi prima, in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. E proprio quella immagine è stata scelta dal club di via Aldo Rossi per celebrarlo.

"Tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare a essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo", si legge nel comunicato del Milan.