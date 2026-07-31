Angelo Bonelli stronca Schlein: "Conte? Ha senso dello Stato e sa che quando si governa..."

"Complimenti per il timing. Mentre Kyiv brucia sotto i missili russi. Manco Vannacci". Le parole del senatore del Partito democratico Filippo Sensi sono il primo, durissimo commento alla intervista di Angelo Bonelli sul Foglio in cui il deputato di Alleanza Verdi e sinistra si schiera apertamente con Giuseppe Conte.

Il leader dei 5 Stelle, assicura Bonelli, "è stato premier, ha senso dello stato e sa che quando si governa un paese bisogna difenderlo, attacchi cibernetici e condizionamenti compresi. Fossimo al governo, saremmo i primi a difendere gli interessi dello Stato di fronte a minacce provenienti da Putin, come lo faremmo dai condizionamenti delle piattaforme Maga americane". Un bell'endorsment, non c'è che dire.

"Basta armi all'Ucraina", afferma ancora, senza remore, il leader rossoverde, sposando una causa che crea non pochi imbarazzi al Nazareno. La segretaria dem Elly Schlein, sul tema, è sempre stata piuttosto vaga, sfuggente, a tratti criptica, divisa tra un sentimento più filo-europeo e pro-Ucraina (interpretato dai riformisti dem) e una pancia decisamente più critica, se non addirittura filo-russa. Il sostegno a Kiev dal punto di vista elettorale paga poco e potrebbe pagare ancora meno in vista delle elezioni politiche. Ecco spiegata la strategia della fuga di Elly, che ha portato alla rottura con Pina Picierno, vicepresidente dell'Europarlamento scappata da Carlo Calenda. Che anche Bonelli ora acceleri contro le armi a Zelensky potrebbe rappresentare un grosso problema per il Pd, trascinando il Campo largo verso derive sempre più massimaliste.