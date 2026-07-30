Jannik Sinner, l'ultimo conteggio: 61 milioni di euro

Jannik Sinner ha già rimesso nel mirino il cemento. A Montecarlo il numero uno del mondo ha ripreso ad allenarsi in vista del ritorno sul suo terreno preferito, quello che negli ultimi anni gli ha permesso di costruire gran parte dei suoi successi. Non è un caso che tre dei cinque titoli dello Slam conquistati finora siano arrivati proprio sul duro, superficie sulla quale ha raccolto anche 23 dei 30 tornei vinti in carriera. L'obiettivo resta quello di sempre: difendere il primo posto del ranking e inseguire il sesto Slam, partendo dagli US Open. Un traguardo che gli consentirebbe di avvicinarsi ulteriormente a Carlos Alcaraz e presentarsi al 2027 con la possibilità di ridurre il divario nello storico confronto con lo spagnolo. Ma i risultati sportivi hanno ormai un peso enorme anche dal punto di vista economico.

Grazie ai premi conquistati finora, Sinner ha già incassato quasi 61 milioni di euro in carriera. Una cifra destinata a crescere rapidamente nei prossimi mesi, considerando il calendario che lo attende. Tra US Open, Masters 1000 di Cincinnati, Shanghai e Parigi-Bercy, senza dimenticare le Atp Finals di Torino, il campione altoatesino potrebbe aggiungere un'altra decina di milioni ai propri guadagni. Soltanto un eventuale trionfo da imbattuto alle Finals vale oltre 4,5 milioni di euro. A questi si aggiunge il Six Kings Slam in Arabia Saudita, uno degli eventi più ricchi del circuito, che assegna al vincitore un premio superiore ai 5 milioni di euro. Sinner lo ha già conquistato nelle ultime due edizioni e punta al tris.