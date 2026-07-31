Ugo Sposetti irride Giuseppe Conte: "Lo hanno preso dalla strada..."

"Lo hanno preso per strada, nessuno lo conosceva e gli hanno detto: fai il premier. Alla faccia della democrazia. È stato il presidente con la destra e la sinistra. Quando penso a Conte mi interrogo sulla parola coerenza". Ugo Sposetti, intervistato sul Foglio, non le manda a dire e sferra un attacco frontale al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Ma ne ha anche per Romano Prodi: "Ogni sua critica a Schlein è una ragione in più per votarla".

Per l'ex tesoriere dei DS, con un importante passato nel Pci, Elly ha tutto quello che serve per diventare premier. "Mi ricorda Enrico Berlinguer - si sbilancia - il mio segretario, e il segretario si rispetta, si incoraggia". E ancora: "Se servirà cercherò i voti per le primarie, se servirà girerò casa per casa, pancia a terra". Insomma, Sposetti è disposto a tutto: "Se serve, la difenderò dai maschilisti. Contro di lei c'è maschilismo". Poi, sull'intervista rilasciata qualche giorno fa dalla segretaria dem al Foglio, dice: "Era un'intervista bellissima, da candidato premier, limpida. Perfetta. La massacra chi tifa per il pareggio, chi vuole i tecnici, i salvatori della patria".