Carlos Alcaraz perde e va su tutte le furie: "Non riesco a giocare in questo modo"

Nervi tesi per Carlos Alcaraz nel corso dell'incontro per al Masters 1000 di Shanghai contro Zizou Bergs. Dopo aver subito il secondo break del belga nel primo set, lo spagnolo si è sfogato con il suo team mentre era seduto durante il cambio campo, lamentandosi di non riuscire "a giocare d'istinto", anche a causa, a suo dire, della superficie e anche delle palline. "Non ha senso che una palla rimbalzi e quella successiva scivoli via - ha proseguito imprecando -, non posso... non riesco a giocare in questo modo", cercando di spiegare i motivi dei tanti errori commessi.

L'allenatore, Samuel Lopez, ha cercato di calmarlo, invitando a "trovare delle soluzioni. Se si perde, si perde, ma almeno gioca il tuo tennis", poi al termine del primo set, perso 7-5, gli ha dato altri consigli e un po' di spinta: "Entra in campo e gioca con gioia. Se devi sbagliare, fa' che sia un buon errore, sii coraggioso. Dai, forza; possiamo ribaltare la situazione". Nel secondo set, Alcaraz è riuscito a raggiungere il tie break, perdendolo però a 4 e uscendo così dal torneo.