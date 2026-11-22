Carlos Alcaraz è il nuovo campione delle Atp Finals. Lo spagnolo conquista per la prima volta in carriera il torneo dei maestri, superando in finale il numero uno al mondo Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 7-6, in poco più di due ore di gioco. Una settimana perfetta per Carlitos, coronata da una finale di altissimo livello contro il tedesco. Una partita dai due volti: il primo set è stato dominato da Alcaraz, impeccabile in risposta e capace di strappare per tre volte il servizio all’avversario.

Nel secondo parziale, invece, Zverev ha ritrovato maggiore solidità, alzando le percentuali al servizio e limitando gli errori. A fare la differenza è stato un tie-break anomalo, caratterizzato da continui strappi. Dopo essere scivolato sullo 0-3, Zverev era infatti riuscito a infilare sei punti consecutivi, portandosi sul 6-3.

Da quel momento, però, Alcaraz ha annullato tre set point di fila e, sul 7-6, non è riuscito a sfruttare il primo match point. Lo spagnolo ha poi chiuso sul 9-7, grazie a un rovescio vincente dal centro del campo. Con questo successo, Alcaraz diventa il quarto giocatore di sempre a conquistare tutti e quattro i tornei del Grande Slam e le Atp Finals, dopo Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. Inoltre, riporta il titolo in Spagna a 28 anni dall’ultimo trionfo iberico, firmato da Alex Corretja nel 1998. “È stata una settimana stupenda, non poteva finire in un modo migliore di questo. Sono felice di tutto quello che ho fatto in questi giorni con il mio team, nonostante qualche difficoltà e qualche problema fisico. Per me sollevare questo trofeo è un qualcosa di molto speciale e che inseguivo da molto tempo”. Così Carlos Alcaraz, nell’intervista in campo, dopo il successo su Alexander Zverev nell’ultimo atto delle Atp Finals 2026.