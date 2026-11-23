In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa diventano luoghi di sensibilizzazione e diffusione del Signal for Help.

Milano, 23 novembre 2026 – Promuovere una cultura del rispetto, riconoscere i segnali di violenza e favorire contesti inclusivi: è questo l’obiettivo della collaborazione tra SEA Milan Airports e Fondazione Libellula, unite nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Un’attività che si inserisce nel più ampio impegno di SEA sui temi della Diversity, Equity & Inclusion, attraverso la sensibilizzazione e il superamento degli stereotipi.

Al centro c’è I Can Help, il progetto dedicato alla diffusione del Signal for Help, il gesto internazionale della mano che consente a una persona in difficoltà di chiedere aiuto in modo discreto, senza bisogno di parlare.

Grazie alla formazione realizzata da Fondazione Libellula, un gruppo di colleghe e colleghi SEA è diventato Ambassador per il contrasto alla violenza di genere e la promozione di una cultura del rispetto. Il programma ha approfondito le diverse forme di violenza, gli stereotipi e le discriminazioni, fornendo strumenti per riconoscere situazioni di disagio e accogliere eventuali richieste di aiuto.

Gli Ambassador rappresentano un primo punto di riferimento, vicino e accessibile all’interno dell’azienda, senza sostituirsi alle figure professionali e ai canali di supporto dedicati. Il loro ruolo si concretizza anche nella promozione del Signal for Help e nella distribuzione delle spille I Can Help, che rendono riconoscibili le persone coinvolte.

A partire dal 25 novembre, gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa ospiteranno iniziative di sensibilizzazione dedicate al contrasto della violenza di genere e alla diffusione del Signal for Help. Saranno disponibili materiali informativi della campagna I Can Help, mentre il personale SEA che aderisce al progetto sarà riconoscibile grazie alle spille dedicate. Un modo per promuovere una maggiore consapevolezza sul tema della violenza di genere, facendo degli aeroporti luoghi di informazione e sensibilizzazione a un pubblico ampio e diversificato.

L’iniziativa si affianca alla campagna nazionale di Fondazione Libellula «Non ti lascerò mai», che richiama l’attenzione sulla violenza verbale e sui comportamenti di controllo e possesso, spesso sottovalutati o normalizzati, sottolineando l’importanza di riconoscere anche i primi segnali.

«Siamo felici di aver aderito al progetto di Fondazione Libellula, con cui condividiamo la volontà di contrastare ogni forma di violenza. Crediamo che il cambiamento passi anche dalla capacità di riconoscere i segnali di disagio e di non restare indifferenti di fronte a una richiesta di aiuto. Con I Can Help vogliamo coinvolgere le persone SEA e portare questa attenzione anche nei nostri aeroporti, raggiungendo ogni giorno migliaia di passeggeri. Un modo concreto per contribuire a costruire ambienti più attenti e inclusivi, in cui ciascuno possa sentirsi parte di una comunità capace di ascoltare e di aiutare», dichiara Anna Barzaghi, Head of Talent Acquisition, Learning & Wellbeing di SEA Milan Airports.

Con questa collaborazione, SEA e Fondazione Libellula intendono dare continuità a un impegno comune, volto a promuovere il benessere delle persone e a diffondere una cultura fondata sull’inclusione e sul rispetto, dentro e fuori l’azienda.