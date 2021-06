Lecco, brutale rissa tra immigrati in stazione. E Matteo Salvini: "La bella integrazione modello sinistra". Il video-choc

24 giugno 2021 a

Far west e ultra violenza in stazione del treno a Lecco. Un video che risale a qualche giorno fa, quello registrato all'interno della stazione lombarda, ma trapelato e diventato virale soltanto nelle ultime ore. Ecco alcuni immigrati sulla banchina del treno intenti a pestarsi selvaggiamente, il tutto a pochi centimetri dai binari. Fortunatamente, in questi momenti di follia non passava alcun tremo. Una rissa violentissima, furibonda, fermata soltanto dall'intervento tempestivo degli agenti della Polfer.

Le immagini sono state riprese dai passanti, dunque dopo essere stata postate in rete sono diventate virali. Un video che è puro degrado, immagini che dimostrano come nelle stazioni, spesso, sia pericoloso mettere piede (in Lombardia, infatti, è stato registrato un record di aggressioni a bordo dei convogli). Un video di tre minuti, crudo, senza interruzioni. Ecco i giovanissimi immigrati, presumibilmente africani, che si aggrediscono, si pestano a sangue. Gli agenti, in inferiorità numerica, si trovano in una situazione davvero pericolosa, così come dimostrano le immagini del volto di uno degli immigrati pieno di sangue.

Immagini che colpiscono, che fanno effetto. Un video rilanciato sui social da Matteo Salvini, il quale commenta tranchant: "Botte e sangue sui binari a Lecco, ennesima rissa tra giovani molto agitati... la bella integrazione modello sinistra. Grazie sempre alle Forze dell’ordine, oltre all’incolumità, ogni giorno rischiano indagini per aver fatto il proprio dovere". Infine, il leader della Lega aggiunge l'eloquente hashtag "io sto con il poliziotto".

