Bologna, migrante scappa prima di salire sull'aereo per evitare l'espulsione: caos in aeroporto

Un migrante marocchino di 29 anni, destinatario di un decreto di espulsione perché privo di permesso di soggiorno, è riuscito a fuggire prima dell'imbarco all'aeroporto Marconi di Bologna. È successo nel pomeriggio di ieri, sabato 28 giugno, poco prima che il giovane venisse fatto salire a bordo dell’aereo per essere accompagnato nel suo paese di origine. In una frazione di secondo il 29enne ha eluso i controlli degli agenti di polizia ed è scappato. La fuga è avvenuta lungo una delle piste dello scalo.

Per cercare di seminare i poliziotti, l’uomo ha dato fuoco ad alcune sterpaglie, ma per fortuna il rogo è stato domato in tempi brevi dai vigili del fuoco. Tuttavia, proprio quel diversivo ha permesso al migrante di dileguarsi. Peccato però che la sua fuga sia stata breve: è stato bloccato poco dopo dagli agenti. Il 29enne era stato rintracciato a fine maggio a Venezia, poi espulso, su ordine del prefetto di Venezia e accompagnato al Cpr di Gradisca, perché senza permesso di soggiorno. Ieri, prima della breve fuga, era stato accompagnato da Gradisca a Bologna dal personale della Questura di Gorizia.