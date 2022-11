Ong, il trucco dei "barchini alla deriva": le foto che svelano la farsa

08 novembre 2022 a

a

a

Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, smaschera gli scafisti. Un video mostra l'escamotage utilizzato dai trafficanti di uomini nel Mediterraneo per far apparire i migranti come "alla deriva" e bisognosi di soccorso in mare. Il filmato, di cui sopra mostriamo quattro momenti, testimonia come le organizzazioni criminali, una volta raccolti gli stranieri sulle coste libiche, poi li trasferiscano su un'altra nave che verrà lasciata libera di dirigersi verso l'Italia.

Ong? Il sondaggio che fa saltare in aria la sinistra: come gode la MEloni

A quel punto l'imbarcazione dell'organizzazione si allontana, lasciando al suo destino il barchino, che apparirà come un battello di fortuna utilizzato dagli aspiranti profughi per raggiungere il nostro Paese. Un modo per recidere il legame tra gli scafisti e i destinatari del "passaggio" verso il nostro Paese.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, non ha dubbi sulla bontà della linea dura intrapresa dal momento del suo insediamento al Viminale: "Stiamo seguendo la situazione al porto di Catania ora per ora. Ci stiamo comportando con umanità, ma anche con fermezza su quelli che sono i nostri principi. In tal senso impronteremo le nostre prossime azioni. Stiamo lavorando sia sui tavoli europei che su quelli nazionali".