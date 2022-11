Meloni, Nekam esalta il premier e asfalta Macron: "Cosa fa la Francia"

12 novembre 2022 a

Le mosse di Macron stanno scatenando un vero e proprio terremoto internazionale. Adesso anche il mondo africano che per anni ha subito la colonizzazione francese si ribella. "L’ipocrisia francese mi indigna: Parigi accusa di disumanità l’Italia e poi nega l’accoglienza agli stessi africani che ha contribuito ad affamare con le sue politiche. È un’assurdità".

Lo ha affermato in un’intervista a Il Giornale Louis Michel Nekam, segretario generale della Association de Cooperation Italie-Afrique, che si occupa di formare e avviare al lavoro i giovani africani. La notizia sullo stop ai ricollocamenti dei migranti non l’ha lasciato indifferente. "Come potrebbe? La Francia ha depredato e sfruttato l’Africa per secoli. Tuttora esercita il suo potere su di noi, stampando e imponendo una moneta coloniale (Franco Cfa, ndr) che limita la nostra sovranità monetaria e ostacola lo sviluppo". In merito alla gestione del dossier immigrazione,

Nekam ha quindi definito "giusta" la linea del governo italiano. "È chiaro che bisogna fare verifiche e controlli. Le faccio un esempio: lei a casa propria lascerebbe entrare chiunque? Non è aprendo le porte a tutti quelli che vogliono arrivare in Italia che si risolvono i problemi dell’Africa", ha spiegato, sottolineando che "favorendo le partenze si continua ad impoverire l’Africa, togliendole ogni chance di riscatto" e che "la Meloni è l’unica ad aver avuto il coraggio di dire che bisogna fare il blocco navale per impedire agli africani di andare a morire in mezzo al mare". Insomma il premier non è solo nella sua battaglia.