Ocean Viking smaschera la Francia: "Non ci hanno offerto un porto sicuro"

La Francia predica bene ma razzola malissimo. A dirlo non è un esponente del governo, ma Elisa Brivio portavoce della Sos Mediterranée Italia. C'era lei, i giorni prima della crisi diplomatica Italia-Francia, al timone della Ocean Viking. L'imbarcazione è stata al centro di un vero e proprio braccio di ferro tra il governo Meloni e quello Macron. Addirittura l'Eliseo ha aperto le braccia alla nave per poi fare subito un passo indietro. Almeno fino all'ok definitivo. "Tolone - spiega sulle colonne de La Stampa - giovedì ci ha concesso un porto in via eccezionale, non un porto sicuro. Per porto sicuro, 'pof', acronimo di 'place of safety', si intende un porto dove le persone salvate possono sbarcare ed esercitare i loro diritti, a partire da quello di richiedere asilo".

Insomma, Parigi viene smentita dato che l'offerta di un porto sicuro non è mai arrivata: "Abbiamo cominciato a chiedere il pace of safety alla Francia martedì 8, dopo avere saputo, come tutti, dell’incontro il giorno prima tra Meloni e Macron in Egitto durante il quale, secondo l’Italia, ilgoverno di Parigi avrebbe dimostrato disponibilità ad accogliere la nostra nave. Un colossale equivoco: Macron avrebbe aperto sull’accoglienza ai migranti, non sulla nave".

Ecco allora la decisione spontanea (come già ha detto anche oggi in Aula Matteo Piantedosi) di puntare al porto francese. Questo - conferma - nonostante nemmeno la richiesta di supporto alla Francia affinché si trovasse una soluzione aveva ottenuto risposta. Poi però lo sbarco è arrivato dopo il salvataggio di alcuni migranti avvenuto ben tre settimane prima: "Non che con il precedente governo, con ministro degli Interni Lamorgese, gli sbarchi fossero immediati. Il tempo medio di stallo in mare era di undici giorni, ma i toni . attacca - non erano così gridati. E non si era mai arrivati all’incredibile: gli sbarchi selettivi, una cosa che nessuno s isarebbe mai aspettato". Peccato però che la Brivio dimentichi che anche ai tempi, la Lamorgese tenne ferme in mare diverse ong.