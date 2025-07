Rackete si dimette? Vannacci esulta con questa foto, è polemica

Roberto Vannacci, europarlamentare e vicesegretario della Lega, ha scatenato polemiche con un post sui social network. Il post include tre foto di Carola Rackete, una delle quali mette in evidenza le sue gambe non depilate. Accanto alle immagini, una frase provocatoria: "Non ci mancherai. Ora speriamo che anche Ilaria Salis e Mimmo Lucano seguano l'esempio". Il messaggio si riferisce all'annuncio delle dimissioni di Rackete, attivista tedesca nota per il suo impegno con l’ONG Sea Watch. Rackete era stata eletta al Parlamento europeo con il partito tedesco Die Linke, sedendo nel gruppo The Left.

Vannacci, sin dai primi giorni come europarlamentare, aveva già messo nel mirino sia la Rackete che la Salis. In un’occasione precedente, aveva affermato: "Ilaria Salis non ho ancora avuto l’occasione di incontrarla, mentre Carola Rackete mi è passata accanto. Bello vedere tutte queste persone nuove che avrò il piacere di stigmatizzare".