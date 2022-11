Soumahoro, "otto sacchi neri nell'immondizia": cosa c'è lì dentro?

25 novembre 2022 a

C'è qualcosa che non torna nella storia di Soumahoro. Il parlamentare della sinistra è stato travolto dall'inchiesta che riguarda i suoi familiari e adesso avrebbe annunciato la sospensione da Sinistra Italiana e Verdi. Ma secondo quanto riportato dal Corriere, proprio in questi giorni sarebbe accaduto qualcosa di strano. Di fatto protagonista di questa storia nella storia è un passante che avrebbe notato qualcosa di strano davanti alla struttura gestita dai familiari di Soumahoro. A quanto pare proprio subito dopo l'esplosione dell'inchiesta sarebbero scomparsi alcuni documenti. O meglio, sarebbero stati gettati tra i rifiuti.

E proprio un passante, sempre come racconta il Corriere, avrebbe notato otto sacchi neri pieni di fascicoli e di carte che riguardano gli immigrati accolti. Subito dopo è scattata la segnalazione ai carabinieri che hanno subito sequestrato tutto. Il passante è stato insospettito da quel via vai proprio sotto le cooperative riconducibili a Maria Therese. Il comando provinciale dei carabinieri di Latina si è mosso rapidamente recuperando quei sacchi neri.

Cosa hanno da nascondere i familiari di Soumahoro e perché quella pulizia imporvvisa e tempestiva? Tutte domande a cui l'inchiesta potrebbe dare delle risposte. Intanto Soumahoro si autosospeso e ha definito una "leggerezza" tutta questa storia intervenendo a PiazzaPulita da Formigli. Di certo bisognerà attendere ancora qualche settimane per avere un quadro chiaro delle indagini. Ma di certo in questo momento la suocera risulta indagata per "malversazione". Tegole su tegole che stanno distruggendo la credibilità politica di Soumahoro.