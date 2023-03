Migranti, altra strage nel Mediterraneo: "Almeno 10 vittime, l'Italia non li ha soccorsi"

12 marzo 2023 a

Nuova strage di migranti nel Mediterraneo, in acque internazionali al largo della Libia. Secondo Alarm Phone, una imbarcazione alla deriva con 47 persone a bordo si sarebbe ribaltata. Almeno 10 morti certi e almeno un'altra decina i dispersi. "Siamo scioccati. Secondo diverse fonti, decine di persone di questa barca sono annegate - scrive su Twitter Alarm Phone, la Ong che segnala imbarcazioni in difficoltà -. Dalle 2.28 dell'11 marzo, le autorità erano informate dell'urgenza e della situazione di pericolo. Le autorità italiane hanno ritardato deliberatamente i soccorsi, lasciandole morire". Come per Cutro, dunque, la tragedia rischia di diventare subito non solo un caso internazionale, ma motivo di polemica politica interna.

"Abbiamo perso i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati - scriveva sempre in mattinata Alarm Phone -. La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione. Le persone devono essere salvate e portate in salvo in Europa ora". Il barcone era stato segnalato ieri alla deriva al largo della Libia.

"Una imbarcazione da oltre 24 ore lasciata alla deriva nelle acque libiche - annunciava Laura Boldrini, senatrice del Pd, sempre su Twitter rilanciando le prime notizie sul barcone in difficoltà -. Le persone sono disperate. Se nessuno va a soccorrere, il risultato è scritto: altri morti. Le Ong sono utili a riempire questo vuoto, impedirgli di operare, come fa il governo Meloni, è imperdonabile".