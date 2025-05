Migranti, l'Albania rifiuta quelli inglesi

Proprio la disponibilità ad ospitare i Centri di permanenza per il rimpatrio italiani aveva convinto il leader del governo laburista che l’Albania potesse fare lo stesso con il Regno Unito. Ma il primo ministro albanese Edi Rama è stato irremovibile nel suo rifiuto. «Sono stato chiaro fin dal giorno uno, in cui abbiamo iniziato a collaborare con l’Italia sul tema dei migranti, che quello con il governo Meloni sarebbe rimasto un caso isolato per via della relazione speciale che abbiamo con Roma e per considerazioni di carattere geografico, viste le poche decine di chilometri di mare che separano i nostri Paesi. In questi mesi abbiamo ricevuto richieste da diversi Paesi che volevano mandare qui i loro immigrati irregolari, ma abbiamo sempre risposto di no perché siamo leali al nostro “matrimonio” con l’Italia».

Nel novembre 2023 lo stesso Rama, nel corso di un incontro ufficiale a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni in cui era stato siglato l’accordo per l’invio di clandestini dall’Italia verso l’Albania, era stato ancora più chiaro, in merito alla relazione speciale ed esclusiva con il nostro Paese: «Se l’Italia chiama, l’Albania c’è. Noi non avremmo fatto questo accordo con nessun altro Stato dell’Unione europea», aveva spiegato in perfetto italiano, ricordando «il debito impagabile» che il suo popolo ha nei confronti degli italiani che 1991 accolsero migliaia di profughi albanesi «scappati dall’inferno per immaginare una vita migliore». Starmer, in evidente imbarazzo, ha ribadito «l’importanza dei centri di detenzione» sostenendo di avere «contatti in corso con altri Paesi dell’area balcanica (che dovrebbero essere Serbia, Bosnia e Macedonia del Nord, ndr) verso i quali convogliare coloro che si sono visti rifiutare l’asilo politico dal Regno Unito».

Dopo essere stato “snobbato” dall’Albania, il premier laburista è stato duramente attaccato sia dai conservatori, sia da Reform UK, il partito di Nigel Farage. Starmer ha infatti evidenziato le differenze tra i suoi hub di ritorno e il piano concepito dai Tories per inviare i clandestini in Rwanda: «Se quel piano che noi abbiamo cancellato qualche settimana fa fosse entrato in funzione», ha spiegato, «gli immigrati nel Regno Unito sarebbero stati espulsi in Africa subito dopo il loro arrivo. Il nostro piano, invece, prevede che nei “centri di ritorno” siano inviati solo coloro che si sono visti respinta la domanda di asilo politico e non hanno quindi alcun titolo per restare nel nostro Paese».

Ma proprio su questo distinguo è andata all’attacco la numero uno dei conservatori, Kemi Badenoch: «Il piano di Starmer e dei laburisti non sta in piedi perché non costituisce in alcun modo un freno per quanti ogni giorno entrano illegalmente nel nostro Paese a bordo di barche che attraversano il canale della Manica. Queste persone», ha proseguito Badenoch, «continueranno comunque ad arrivare sulle nostre coste, sicure di poter restare per un certo periodo di tempo nel Paese, in attesa che la loro domanda di asilo venga vagliata. E facendo, nel frattempo, perdere le loro tracce». Reform UK ha bollato i “return hub” come «una versione annacquata del progetto Rwanda che era stato varato dai conservatori. Il punto», ha spiegato il capogruppo del partito al Camera dei Comuni, Lee Anderson, «è che senza un ritiro del Regno Unito dall’EHCR (la Convenzione europea per i diritti dell’uomo, ndr) e continuando a concedere agli avvocati militanti dei gruppi pro-immigrazione di fare infiniti appelli contro i dinieghi delle domande d’asilo, il piano dei laburisti avrà poco o nessun effetto».