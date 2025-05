Ong, piazzata pro-migranti per spillare altri soldi

Che l’Unione europea, o almeno buona parte dei partiti che la governano, faccia il tifo per le Ong e le loro politiche immigrazioniste, è cosa nota. In questi giorni, per, chi dovesse trovarsi a transitare davanti alla sede di Bruxelles del Parlamento europeo, verrebbe accolto da decine di installazioni rappresentanti i “barconi” delle Organizzazioni non governative.

«Tra le barche rappresentate ci sono anche raffigurazioni di due Ong tedesche note per la loro attività che favorisce l’immigrazione irregolare, come Sea Watch e Humanity. La prima, come ricordiamo tutti, nel 2019 aveva come “capitana” l’attuale eurodeputata Carola Rackete». Anche per questo, chiude Sardone, «chiederò con un’interrogazione al Parlamento europeo se ci sono coinvolgimenti e autorizzazioni da parte delle istituzioni europee per questa iniziativa e quali siano i collegamenti con le attività parlamentari. Non vorremmo che ripartisse l’ennesima campagna delle Ong contro qualsiasi riforma delle procedure di accoglienza, asilo e rimpatri che si attendono da anni a Bruxelles. Non abbiamo bisogno della solita propaganda venduta come “arte”, con un’impronta di estrema sinistra, a favore dell’accoglienza senza freni. Abbiamo invece urgenza di un’Europa che difenda i propri confini e che la smetta di facilitare le operazioni criminali dei trafficanti di uomini».