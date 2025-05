Albania, "aguzzini": Avs insulta la polizia italiana?

La sinistra perde la testa sui centri in Albania. Certo, non una novità. Dopo la sentenza della Cassazione che ha validato il decreto del governo, ora i due centri albanesi - quello di Shengjin e di Gjader - potranno essere trasformati in veri e propri Centri di permanenza e rimpatrio (i cosiddetti CPR). Il decreto cambia la destinazione d'uso delle strutture. La misura prevede che i migranti possano restare nelle strutture fino a 18 mesi, il tempo necessario per completare le pratiche di espulsione verso i Paesi di origine. L'obiettivo è presto detto: alleggerire la pressione sulle strutture di accoglienza e svuotare i centri di permanenza italiani.

Come ricorda il Giornale, la sinistra ha tirato fuori i soliti argomenti. Un esempio? La cosiddetta poca trasparenza. "I centri in Albania rappresentano un gigantesco buco nero, sia sul piano dei diritti fondamentali sia su quello economico - ha tuonato il dem Toni Ricciardi -. I lavori per la loro realizzazione sono stati inspiegabilmente secretati: non si conoscono i nomi delle aziende coinvolte, né i criteri con cui sono stati assegnati appalti e subappalti, spesso in deroga alle regole. Un'opacità totale. Cosa sta cercando di nascondere il governo?".