Migranti, Guardia Costiera ne salva 1200: lo schiaffo di Malta

10 aprile 2023 a

a

a

Malta li ignora, l'Italia interviene e la sinistra tace. Sulla questione migranti l'opposizione parla solo quando accade una tragedia per dare la colpa al governo. Oggi 10 aprile, per esempio, alcune unità della Guardia costiera sono entrate in azione per salvare mille e duecento migranti. In particolare la Nave Diciotti ha raggiunto il peschereccio, partito dalla Cirenaica, con 400 persone a bordo segnalato ieri 9 aprile da Alarm Phone e che nella notte si trovava nella zona Sar condivisa di Malta e Italia. Nel tratto di mare, dove erano presenti anche due mercantili, le onde sono alte e il vento è forte. Il natante è scortato dal mezzo della Guardia costiera. Altre 800 persone sono su un altro peschereccio nello Ionio soccorso dalla nave Peluso; di questi 150 sono stati trasbordati su motovedette.

Intanto, la prefettura di Agrigento sta organizzando i primi trasferimenti di migranti da Lampedusa, per alleggerire il sovraffollamento dell'hotspot, dopo l’arrivo di quasi mille persone ieri in 26 diversi sbarchi. È stato disposto che 244 persone saranno imbarcate sul traghetto di linea Galaxy che arriverà in serata a Porto Empedocle. Al momento nel centro di contrada Imbriacola ci sono 1.883 ospiti, a fronte dei poco meno 400 posti disponibili. Una situazione insostenibile.