Giorgia Meloni, "va nella giusta direzione": chi è quest'uomo, sinistra distrutta

01 settembre 2023 a

a

a

"L’accordo con la Tunisia e l’idea di un nuovo Piano Mattei vanno nella giusta direzione e sono un ingrediente importante di una più ampia strategia di governo del fenomeno": Nicola Latorre, ex parlamentare del Pd, ha elogiato le mosse di Giorgia Meloni sul tema dell'immigrazione. Anche se poi ha aggiunto: "Sono accordi cui devono seguire impegni concreti sia in termini di investimenti e sia in termini di protagonismo politico diplomatico".

"Gli amici di sinistra non me lo perdonano". Meloni, la vergogna svelata da Don Patriciello

Non proprio positivo, invece, il giudizio che dà sull'atteggiamento dell'Unione europea: "L’Ue ora predica molto meglio che nel recente passato, ma poi nei fatti continua a non apparire conseguente". Un punto importante, a suo dire, è quello della distribuzione dei migranti sul territorio: "Solo una politica di accoglienza diffusa è sostenibile. È indispensabile inquadrarla in un impianto nazionale che fissi proporzionalmente i limiti nella distribuzione tra le diverse realtà territoriali". E ancora: "Spalmare equamente gli accolti su tutto il territorio nazionale evita concentrazioni che rendono impossibile un’adeguata politica di integrazione e pongono un serio problema di sicurezza".

"È questa la sensazione salendo sulla Open Arms": sfida finale alle Meloni, Pd senza freni

Infine, l'ex parlamentare dem ha spiegato che "quello migratorio è un fenomeno strutturale che ci accompagnerà per molti anni, non lo si governa mutando le politiche con la stessa frequenza con cui mutano gli scenari politici. In questi anni, salvo la parentesi tentata dal ministro Minniti, i protagonisti delle scelte si sono preoccupati più delle ricadute elettorali che di un efficace governo del problema".