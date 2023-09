Immigrazione, Capezzone: così la sinistra usa lo straniero per rovinare l'Italia

14 settembre 2023 a

a

a

Daniele Capezzone analizza in modo chiaro quanto accaduto nelle ultime ore con l'assalto dell'Ue contro l'Italia ma soprattutto con la sinistra che di fatto tifa per i "nemici" del nostro Paese. Una condizione che alza il velo su un antico vizio progressista: chiamare lo straniero in soccorso. E di fatto, come sottolinea Capezzone, questa situazione si è già presentata in passato e si verifica ancora oggi. Il tutto quando la sinistra non è al potere. Una sorta di istinto primordiale rosso che però mette a rischio la tenuta del Paese consegnandolo in mani straniere.