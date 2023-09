Immigrazione, Casarini contro Meloni: "La solita frottola"

25 settembre 2023 a

"Ho visto che la premier Meloni ha scritto a Scholz per il contributo dato dal governo tedesco alla Comunità di Sant’Egidio, che si prodiga nell’accoglienza delle persone migranti, e a SoS Humanity, che, invece, è impegnata come Mediterranea nel soccorso civile in mare": Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans, lo ha detto all'Adnkronos, riferendosi alla lettera inviata sabato scorso dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni al cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo la proposta della Germania di dare fondi alle Ong in Italia. Nella lettera, la premier ha sottolineato che "per quanto riguarda l’importante e oneroso capitolo dell’assistenza a terra è lecito domandarsi se essa non meriti di essere facilitata in particolare sul territorio tedesco piuttosto che in Italia". E poi ha invitato il cancelliere, così come tutte le altre nazioni europee, a lavorare "ad un’iniziativa Ue con i Paesi di transito della sponda sud del Mediterraneo, che peraltro necessiterebbe di risorse inferiori rispetto a quella da tempo in essere con la Turchia".

Le parole della Meloni, però, avrebbero infastidito Casarini: "È rilevante sapere che anche una realtà cosi importante come la comunità di Sant’Egidio sia considerata pericolosa da questo governo". E ancora: "Per quanto riguarda le ong del mare, Meloni tenta di rifilare a Scholz la solita frottola del ’pull factor’ che le navi di soccorso rappresenterebbero, smentita ormai da ogni parte". Secondo l'attivista, la premier avrebbe dovuto fare riferimento, nella sua lettera, ai "quasi 12.000 donne, uomini e bambini catturati in mare e deportati in Libia dall’inizio dell’anno, nei luoghi dai quali tentavano di scappare. Ci informa di questo l’Onu, attraverso la sua agenzia sulle migrazioni, Iom".