07 ottobre 2023 a

a

a

Dopo il vertice di Granada, su migranti ed Unione europea suona la campana: la vacanza è finita per tutti. Le idee sono buone, i fatti devono ancora arrivare. Giorgia Meloni sta ottenendo risultati tangibili, in primis il risveglio degli indifferenti. Già, di fronte all'emergenza migratoria non si può più stare a guardare.