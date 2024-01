Immigrazione, "avanti col Piano Mattei": la sfida della Meloni

05 gennaio 2024 a

La questione immigrazione è stato uno dei tanti temi affrontati nella conferenza stampa tenuta ieri da Giorgia Meloni. E la premier non ha nascosto le difficoltà relative ai migranti. Ha parlato, infatti, di "sfida epocale" e di "soluzioni per fermare le partenze", con particolare riferimento al cosiddetto "Piano Mattei". "Il Piano Mattei - scrive Tommaso Montesano su Libero - ha due pilastri: quello di lungo periodo, costruire 'rapporti di cooperazione seri, strategici, da pari a pari, non predatori', con gli Stati del Continente, 'con investimenti' tali da stabilizzare i territori; 'quello che va fatto in Africa non è carità'; e quello più strettamente preventivo dal punto di vista della sicurezza".

