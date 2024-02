Immigrazione, Piantedosi replica alla sinistra: "Sbarchi, calo del 65%"

21 febbraio 2024 a

Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, risponde in question time sul tema immigrazione. Il titolare del Viminale di fatto spegne gli attacchi di Pd & Co. con una frase lapidaria che non lascia molto spazio alle interpretazioni: "Dall’inizio dell’anno al 19 febbraio, vi è una netta riduzione del numero di migranti sbarcati, pari a circa il 65% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e in calo anche rispetto al 2022".

E non finisce qui, Piantedosi rispondendo alla Camera ha anche parlato di "segnale positivo" e di trend in calo da cinque mesi a questa parte. Il titolare del Viminale ha anche risposto alle accuse della sinistra per l'identificazione di alcune persone (tra cui un ex Br) per un sit in in memoria di Navalny: "La identificazione di cittadini in occasione di manifestazioni di cordoglio per Alexei Navalny nasce per assicurare che vi fossero tutte le condizioni di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione, a garanzia degli stessi partecipanti, a fronte di informazioni molto sommarie e poco precise circa l’identificazione del promotore e le modalità di svolgimento contenute nel preavviso ricevuto".

"Non vi è - spiega - alcuna direttiva ministeriale a cui si sia riferita tale scelta operativa, legittima, poiché l’identificazione è una prerogativa delle forze di polizia!. In ogni caso, conclude, "una scelta che può apparire troppo zelante è comunque da preferire a un atteggiamento che potrebbe rischiare qualche sottovalutazione". Caso chiuso e polemiche (sterili) archiviate.