Cbs: la bufala dei migranti sudamericani in Italia

01 giugno 2024 a

a

a

L'isolamento internazionale del governo italiano è rimasto nei sogni della sinistra ei rapporti tra la conservatrice Giorgia Meloni e il democratico Joe Biden sono molto buoni. Tanto che l'ambasciatore statunitense in Italia, Jack Markell, al convegno dei Giovani di Confindustria, ieri si è sbilanciato più di quanto facciano normalmente i diplomatici: "Ero alla Casa Bianca a marzo, quando il primo ministro Meloni è andato a visitare il presidente Biden è una relazione molto forte, sia a livello personale sia, penso, a livello sostanziale il presidente rispetta molto ciò che il primo ministro sta cercando di ottenere, ad esempio con il piano Mattei". Le cose vanno così bene che c'è chi ha interesse a guastarle in un momento cruciale delle due campagne elettorali. L'emittente statunitense Cbs ieri ha raccontato che "in America Latina l'amministrazione Biden sta pianificando di indirizzare alcuni migranti verso il collocamento in Grecia e Italia, come parte di un ulteriore sforzo per incoraggiare le persone nella regione dal viaggiare verso il confine tra Stati Uniti e Messico". Secondo una fonte della Cbs, "probabilmente l'Italia e la Grecia accetteranno un numero relativamente piccolo di migranti, ciascuna circa cinquecento, o meno". (...)