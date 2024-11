Corvetto, la rabbia dei residenti contro gli immigrati: "Fanno quello che vogliono", "Se gli dai troppo agio..."

28 novembre 2024 a

"Questa zona non era così". A parlare ai microfoni di Fuori dal Coro è una residente di Corvetto, la zona di Milano che da giorni è presa d'assalto dagli immigrati in protesta. Si tratta di stranieri che, con violenza e vandalismo, stanno "vendicando" Ramy Elgaml. Il 19enne è morto mentre fuggiva dai carabinieri. "Io sono 70 anni che vivo qua, la situazione è peggiorata", conferma la signora in un servizio mandato in onda da Mario Giordano nella puntata di mercoledì 27 novembre su Rete 4. La residente racconta che "ci sono molti più extracomunitari, ce ne sono davvero tanti. Ho paura a uscire, ma anche a stare in casa".

E le testimonianze sono numerose: "Ormai gli extracomunitari fanno quello che vogliono", le fa eco un altro abitante della periferia milanese. E ancora: "Quando dai loro troppo agio, poi delinquono". Intanto gli amici di Ramy continuano a gettare benzina sul fuoco. Si dicono "arrabbiati", "addolorati" e soprattutto "non credono alla versione dei carabinieri". Alla consigliera regionale del Pd Carmela Rozza, che li ha incontrati, hanno tenuto a dire una cosa: "Chi ha messo a ferro e fuoco il quartiere non eravamo noi. Era gente che veniva da fuori". I ragazzi pensano anche a una manifestazione pacifica e a creare un'associazione per il 19enne.

Ma la Lega non ci sta. Matteo Salvini incalza Beppe Sala definendo"un fallimento" il modello sostenuto e difeso per anni dalla sinistra. "Chi si oppone era (ed è tuttora) bollato come 'xenofobo', 'razzista' o peggio. Nel frattempo i cittadini assistono sgomenti a violenze degne delle banlieue parigine: complimenti per il risultato. Questa 'cultura' dell'illegalità, della violenza gratuita, della sopraffazione va combattuta con ogni mezzo. E se si vuole dare valore, come è giusto, all'immigrazione di persone perbene, che contribuiscono al benessere del Paese, non si può voltare la testa dall'altra parte quando si constata che baby-gang e microcriminalità si nutrono sproporzionatamente di immigrati di seconda generazione, evidentemente ben poco integrati. La Lega è pronta a fare la propria parte (e io rischio 6 anni di galera per aver osato bloccare i barconi, tra l'altro): il sindaco di Milano che fa?", tuona il vicepremier.