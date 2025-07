Ramy, il consulente dei pm: "Distanza non è parametro", altro colpo di scena

Se "la distanza tenuta tra i due mezzi, il veicolo inseguitore e quello inseguito, fosse stata maggiore" l'evento "avrebbe potuto avere una differente evoluzione, ma il caso in esame, come evidenziato, non può essere ricondotto ad un caso di normale incidente stradale, bensì rientra nel contesto completamente differente di un'operazione di pubblica sicurezza". Lo scriveva nella sua relazione, depositata a marzo, l'ingegnere Domenico Romaniello, consulente dei pm di Milano sul caso Ramy, ossia la morte il 24 novembre del 19enne che era in sella allo scooter guidato dall'amico Fares Bouzidi inseguito per circa 8 km dai carabinieri. Ieri i pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano hanno chiuso l'inchiesta contestando, per l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, l'omicidio stradale sia a Bouzidi che al militare che guidava l'ultima auto inseguitrice.

E, in sostanza, facendo altre valutazioni, sulla base degli atti, rispetto a quelle del loro consulente, per il quale l'unico responsabile dell'incidente sarebbe stato l'amico di Ramy. I pm nell'imputazione per il carabiniere, invece, mettono in luce proprio la distanza "inidonea", meno di 1,5 metri, tenuta dal militare, troppo vicino alla moto, prima dell'urto all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. È chiaro, aveva scritto il consulente, "che nessuna procedura disciplina e potrà mai disciplinare in maniera rigida la distanza di sicurezza da dover mantenere nei casi di inseguimenti di malviventi e tali decisioni e modalità di conduzione dell'azione vanno calate in ogni specifica e differente situazione che si possa presentare innanzi alle Forze dell'Ordine nell'espletamento dei loro compiti e doveri d'Ufficio". Agli atti, però, è finita anche anche la deposizione del teste oculare. "Credo - ha spiegato - sulla base di quello che ho visto, che i carabinieri non si aspettassero che a quella velocità i ragazzi inchiodassero e provassero a svoltare (...) Secondo me quello è stato il momento in cui, se ci fosse stata distanza, non ci sarebbe stato l'impatto. Siccome erano molto vicini non c'è stato tempo per la pattuglia per reagire e frenare in tempo".