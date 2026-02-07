Libero logo
sabato 7 febbraio 2026
Roma, picchia a caso i passanti: il tunisino resta libero

1' di lettura

Alcune aggressioni sono avvenute nel quartiere San Lorenzo, a Roma, dove nel giro di pochi giorni le vittime sarebbero una donna, che transitava in bici insieme al figlio e che è stata colpita senza motivo con un pugno, che alla 44enne è costata diverse fratture e un delicato intervento chirurgico), una minorenne e due operatrici dell’Ama.

Lo stesso giorno (lunedì scorso), il giovane aveva aggredito un’altra donna sempre davanti al figlio, fortunatamente senza provocarle ferite gravi. Ripreso in azione anche in un video che lo inchioda, aveva il volto coperto dal cappuccio della felpa, ma tutti sanno chi è: un tunisino di 22 anni senza fissa dimora e con problemi psichiatrici, già noto alle forze dell’ordine per qualche danneggiamento e piccoli furti.

E resta libero. La polizia lo blocca, ma date le sue condizioni mentali, Codice penale alla mano, non è possibile arrestarlo. È stato accompagnato all’Umberto I in codice rosso, ma il medico non ha ritenuto necessario alcun trattamento. Il risultato è che è ancora a piede libero.

