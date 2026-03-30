Sea Watch 5, "entriamo in porto a Trapani". E cala la mannaia: come verrà sanzionata

La Sea-Watch 5 è stata fermata per 20 giorni e multata di 10.000 euro, dopo il rifiuto dell'equipaggio di dirigersi verso il porto di Massa Carrara e la decisione di sbarcare a Trapani i migranti a bordo. Si tratta, spiega la ong, della "sanzione massima prevista dalla Legge Piantedosi in questi casi". Due settimane fa la Sea-Watch 5 soccorse 93 persone in pericolo in acque internazionali, tra cui donne incinte, bambini e minori non accompagnati. Nelle ore successive, 36 persone sono state evacuate per emergenze mediche e su disposizione del Tribunale dei minori di Palermo. Tra loro c'erano una bambina di due anni in condizioni critiche e diversi minori con le loro famiglie.

"Nonostante la situazione sanitaria a bordo, con persone che presentavano ustioni da carburante e gravi condizioni di vulnerabilità - afferma la ong - le autorità italiane hanno assegnato un porto a oltre 1.100 km dal luogo del soccorso, imponendo giorni di navigazione aggiuntiva. Di fronte al peggioramento delle condizioni a bordo, l'equipaggio ha rifiutato di eseguire ordini incompatibili con il diritto internazionale, procedendo allo sbarco delle persone rimaste a bordo nel porto di Trapani". "Con l'applicazione della Legge Piantedosi - prosegue la ong - le navi umanitarie sono state costrette a percorrere tra 300 e 800 miglia nautiche per raggiungere i porti assegnati, con un surplus di 155-425 miglia per missione, e una media di due o tre giorni di navigazione in più, sottratti alla ricerca e soccorso. Parliamo di 4260 miglia nautiche in più per la sola Sea-Watch 5, per un totale di almeno 213.000 euro spesi per solo carburante extra: risorse sottratte al soccorso per adeguarsi a politiche che ritardano lo sbarco, riducono la presenza in mare e mettono ulteriormente a rischio vite umane".