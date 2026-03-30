Sea Watch 5, "entriamo in porto a Trapani". E cala la mannaia: come verrà sanzionata

La Sea-Watch 5 è stata fermata per 20 giorni e multata di 10.000 euro, dopo il rifiuto dell'equipaggio di dirigersi verso il porto di Massa Carrara e la decisione di sbarcare a Trapani i migranti a bordo. Si tratta, spiega la ong, della "sanzione massima prevista dalla Legge Piantedosi in questi casi". Due settimane fa la Sea-Watch 5 soccorse 93 persone in pericolo in acque internazionali, tra cui donne incinte, bambini e minori non accompagnati. Nelle ore successive, 36 persone sono state evacuate per emergenze mediche e su disposizione del Tribunale dei minori di Palermo. Tra loro c'erano una bambina di due anni in condizioni critiche e diversi minori con le loro famiglie.
"Nonostante la situazione sanitaria a bordo, con persone che presentavano ustioni da carburante e gravi condizioni di vulnerabilità - afferma la ong - le autorità italiane hanno assegnato un porto a oltre 1.100 km dal luogo del soccorso, imponendo giorni di navigazione aggiuntiva. Di fronte al peggioramento delle condizioni a bordo, l'equipaggio ha rifiutato di eseguire ordini incompatibili con il diritto internazionale, procedendo allo sbarco delle persone rimaste a bordo nel porto di Trapani". "Con l'applicazione della Legge Piantedosi - prosegue la ong - le navi umanitarie sono state costrette a percorrere tra 300 e 800 miglia nautiche per raggiungere i porti assegnati, con un surplus di 155-425 miglia per missione, e una media di due o tre giorni di navigazione in più, sottratti alla ricerca e soccorso. Parliamo di 4260 miglia nautiche in più per la sola Sea-Watch 5, per un totale di almeno 213.000 euro spesi per solo carburante extra: risorse sottratte al soccorso per adeguarsi a politiche che ritardano lo sbarco, riducono la presenza in mare e mettono ulteriormente a rischio vite umane".
Sea Watch disobbedisce: sbarco a Trapani. Che cosa rischia ora l'OngC'è da registrare l'ennesimo caso Ong. La Sea Watch 5, che batte bandiera tedesca, ha deciso di fermarsi ...
"La punizione nei confronti di Sea Watch per l'azione di disobbedienza civile in difesa del diritto internazionale è purtroppo in linea con l'approccio repressivo che il Governo sta adottando in maniera sempre più aggressiva nei confronti delle libertà e dei diritti civili", dice la portavoce di Sea-Watch Giorgia Linardi. "Tutto ciò - conclude Linardi - nel silenzio della politica sull'ecatombe nel Mediterraneo dove solo negli ultimi giorni hanno perso la vita altre circa 65 persone, morte annegate o di stenti alla deriva, in attesa di soccorsi. Sea-Watch risponde con una nuova missione della nostra nave veloce Aurora".