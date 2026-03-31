Libero logo
Ilaria Salis
Iran
Azzurri

Migranti, la Banca mondiale promuove l'Italia: sonora lezione alla sinistra

martedì 31 marzo 2026
Migranti, la Banca mondiale promuove l'Italia: sonora lezione alla sinistra

2' di lettura

Prende piede a livello globale - sul modello del Piano Mattei attuato da oltre 3 anni dall’Italia - il progetto di cooperazione tra Italia e Tunisia basato sul modello di mobilità delle Global Skills Partnerships (Gsp), promosso dalla Banca mondiale. L’intento è gestire i flussi migratori trasformando un’emergenza in uno strumento strutturale di sviluppo economico e integrazione del mercato del lavoro tra le due sponde del Mediterraneo. Scorrendo i rapporti elaborati dall’istituto di Washington balza all’occhio un quadro di «opportunità e criticità del partenariato». Il modello Gsp si fonda su un approccio “dual-track” e la formazione dei lavoratori avviene principalmente in Tunisia, con percorsi distinti ma complementari. Da un lato, «l’home track», destinato a rafforzare l’occupabilità sul mercato interno tunisino; dall’altro, «l’away track», finalizzato alla migrazione regolare verso l’Italia.

L’obiettivo è creare una filiera integrata delle competenze, in grado di rispondere simultaneamente alle esigenze occupazionali dei due Paesi. Uno degli elementi centrali riguarda la forte complementarietà demografica. Come noto il nostro Paese deve fare i conti «con un rapido invecchiamento della popolazione e una contrazione della forza lavoro, con quasi un cittadino su quattro oltre l’età lavorativa e un calo significativo dell’occupazione giovanile negli ultimi due decenni».

Roma, l'orrore dell'iraniano contro la moglie: "Lo dice l'Islam", come l'ha ridotta

Marito e moglie erano arrivati in Italia per avere una vita migliore. Una volta trasferitisi a Roma, però, almen...

Al contrario la Tunisia - spiega il braccio finanziario del Fondo monetario internazionale - dispone di una popolazione giovane e in crescita, con livelli di istruzione in aumento ma opportunità occupazionali limitate, fattore che alimenta disoccupazione e la pressione migratoria. L’Italia ha bisogno di manodopera soprattutto per puntellare la crescita del comparto agroalimentare la trasformazione alimentare, la logistica e la ristorazione.

Sea Watch 5, "entriamo in porto a Trapani". E cala la mannaia: come verrà sanzionata

La Sea-Watch 5 è stata fermata per 20 giorni e multata di 10.000 euro, dopo il rifiuto dell'equipaggio di dir...
tag
piano mattei
gsp
banca mondiale

Dall'epoca dei romani L'antica amicizia tra Italia e Algeria basata su alleanze, legami economici e culturali malvista da Parigi

Schermaglie Otto e Mezzo, Travaglio lo irride e De Angelis sbrocca: "Cosa ridi?"

Premier Piano Mattei, Meloni: "Non è solo un'iniziativa italiana ma di respiro europeo"

ti potrebbero interessare

Sea Watch 5, "entriamo in porto a Trapani". E cala la mannaia: come verrà sanzionata

Sea Watch 5, "entriamo in porto a Trapani". E cala la mannaia: come verrà sanzionata

Redazione
Reggio Emilia, l'immigrato nudo in strada: come terrorizza la donna al volante

Reggio Emilia, l'immigrato nudo in strada: come terrorizza la donna al volante

Napoli, ufficiale accusato di agevolare le pratiche per fare entrare immigrati clandestini

Napoli, ufficiale accusato di agevolare le pratiche per fare entrare immigrati clandestini

Michele Zaccardi
Roma, l'orrore dell'iraniano contro la moglie: "Lo dice l'Islam", come l'ha ridotta

Roma, l'orrore dell'iraniano contro la moglie: "Lo dice l'Islam", come l'ha ridotta