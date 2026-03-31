Migranti, la Banca mondiale promuove l'Italia: sonora lezione alla sinistra

Prende piede a livello globale - sul modello del Piano Mattei attuato da oltre 3 anni dall’Italia - il progetto di cooperazione tra Italia e Tunisia basato sul modello di mobilità delle Global Skills Partnerships (Gsp), promosso dalla Banca mondiale. L’intento è gestire i flussi migratori trasformando un’emergenza in uno strumento strutturale di sviluppo economico e integrazione del mercato del lavoro tra le due sponde del Mediterraneo. Scorrendo i rapporti elaborati dall’istituto di Washington balza all’occhio un quadro di «opportunità e criticità del partenariato». Il modello Gsp si fonda su un approccio “dual-track” e la formazione dei lavoratori avviene principalmente in Tunisia, con percorsi distinti ma complementari. Da un lato, «l’home track», destinato a rafforzare l’occupabilità sul mercato interno tunisino; dall’altro, «l’away track», finalizzato alla migrazione regolare verso l’Italia.

L’obiettivo è creare una filiera integrata delle competenze, in grado di rispondere simultaneamente alle esigenze occupazionali dei due Paesi. Uno degli elementi centrali riguarda la forte complementarietà demografica. Come noto il nostro Paese deve fare i conti «con un rapido invecchiamento della popolazione e una contrazione della forza lavoro, con quasi un cittadino su quattro oltre l’età lavorativa e un calo significativo dell’occupazione giovanile negli ultimi due decenni».